Ribaltone Juventus, irruzione in Spagna | È lui il dopo Dybala

Il futuro di Paulo Dybala può essere l’ago della bilancia delle strategie future della Juventus. Al suo posto un big dalla Spagna conteso dal Siviglia

Ancora punti interrogativi intorno al futuro di Paulo Dybala, attaccante argentino che ha il contratto in scadenza con la Juventus a giugno di quest’anno. La situazione non trova ancora un punto di svolta in un senso o nell’altro con i bianconeri che hanno spostato nuovamente la data dell’incontro per il rinnovo del numero 10 e la possibilità che la ‘Joya’ possa lasciare Torino a fine stagione resta ancora viva. In caso di divorzio quindi a fine stagione, qualora la proposta al ribasso non venga accolta, diverse big europee si starebbero già muovendo per acquistare il calciatore a parametro zero ed i rumors si susseguono.

La vicenda relativa a Dybala è delicata, così come il finale di stagione della Juventus, che dovrà approdare tra le prime quattro per strappare un pass Champions a dir poco fondamentale nelle strategie futuro della società di Agnelli.

Calciomercato Juventus, Isco tra Siviglia e Torino: idea come erede di Dybala

In merito alla possibilità di sostituire Paulo Dybala, la Juventus si sarebbe nuovamente unita alla corsa per un centrocampista offensivo pronto a lasciare il Real Madrid. Si tratta di Isco, autentico fantasma nelle gerarchie di Ancelotti che lo impiega col contagocce, come dimostrato dalle appena 14 apparizioni totali di quest’anno, in virtù anche di qualche infortunio di troppo e di un contratto in scadenza a giugno.

Secondo quanto sottolineato da ‘ElNacional.cat’, la partenza di Isco in estate è ovvia con il Siviglia che era il club maggiormente interessato da tempo su di lui, ma la Juventus si sarebbe unita alla corsa per lo spagnolo ex Malaga. Tra il club andaluso e il calciatore del Real potrebbe dunque insinuarsi la società di Agnelli che avrebbe spazio per lo stipendio se Dybala se ne andasse. La decisione finale la prenderà il calciatore, che dovrà valutare quale delle proposte che ha sul tavolo lo potrebbe sedurre di più: Isco inoltre avrebbe anche i favori di Massimiliano Allegri che lo gradirebbe in rosa.