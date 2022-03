Massimiliano Allegri ha comunicato l’elenco dei 19 convocati della Juventus per la trasferta contro la Sampdoria

In vista dell’anticipo di domani pomeriggio alle 18:00 a Marassi contro la Sampdoria, sarà ancora emergenza infortuni in casa Juventus. Come dimostra la lista dei 19 convocati bianconeri, Max Allegri dovrà ancora una volta fare a meno di alcune pedine chiave per la sua formazione.

Dovrà presumibilmente stringere ancora una volta i denti Dusan Vlahovic ed accantonare la stanchezza delle ultime partite, dato come favorito dal primo minuto in virtù dell’assenza tra i convocati di Paulo Dybala. L’argentino, come spiegato dall’allenatore toscano in conferenza stampa, è comunque sulla via del recupero e solamente domenica si capirà se riuscirà o meno a tornare a disposizione per il Villarreal in Champions League.

Assente anche Leonardo Bonucci, anche lui fuori per infortunio ma vicino al rientro in gruppo. Il recupero del centrale bianconero, a causa dell’assenza di Chiellini, sarà indispensabile in ottica Champions League, nonostante Rugani abbia fino a questo momento fornito ottime garanzie ad Allegri anche dal primo minuto.

Sampdoria-Juventus, 19 i convocati di Max Allegri

Questa la lista dei convocati appena diffusa ufficialmente dalla Juventus in vista della trasferta di domani pomeriggio contro la Sampdoria per la 29esima giornata del campionato di Serie A:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, Stramaccioni.

Centrocampisti: Arthur, Rabiot, Locatelli, Miretti.

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Kean, Ake.