Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta in conferenza stampa il match in programma domani contro la Sampdoria

Prima del ritorno con il Villarreal in Champions League, la Juventus deve superare l’ostacolo Sampdoria in Serie A. I bianconeri vengono dal successo interno di misura contro lo Spezia e con i blucechiati in trasferta vogliono allungare la striscia di risultati positivi per mantenere viva la possibilità scudetto.

I liguri, dal canto loro, hanno accumulato due sconfitte sconfitte consecutive nelle ultime uscite e proveranno a mettere i bastoni tra le ruote alla ‘Vecchia Signora’. Il tecnico Massimiliano Allegri presenta la gara in conferenza stampa. Calciomercato.it seguirà dal vivo l’evento.

SAMPDORIA – “E’ una partita che arriva nel momento decisivo della stagione, prima della sosta c’è una settimana intensa e bella. La gara non sarà semplice, ma noi abbiamo bisogno di punti”.

FORMAZIONE – “Tridente? Devo ancora decidere, qualcuno ha bisogno di riposo. Cuadrado è ok, o gioca lui o Ake. Recupereremo De Sciglio e Alex Sandro. Danilo a riposo? No, giocherà”.

VLAHOVIC – “Deve migliorare, deve essere più pulito nel gioco, per sprecare meno energie e innalzare le qualità tecniche. Sono però molto contento, è un ragazzo di cuore e di sacrificio. Il calcio però si gioca su un filo, la squadra deve essere brava a gestire l’imprevisto. Non è perché i ragazzi hanno fatto gare importanti ed è finita qui, i conti si fanno il 28 maggio, al momento non siamo in Champions e quindi bisogna andare avanti a lavorare. Vlahovic a riposo? Deciderò domani”.

INFORTUNI (domanda di Calciomercato.it) – “Dybala sta meglio, potrebbe essere a disposizione per la Champions. Stessa cosa Bonucci: domenica quando ci ritroveremo faremo tutte le valutazioni del caso”.

DYBALA – “Ha 29 anni, è un uomo, non ha bisogno dell’aiuto di nessuno. In questo momento deve solo ritrovare la migliore condizione: io e la squadra abbiamo bisogno di Paulo per il finale di stagione”

ARBITRI – “Nervosismo da parte di chi ci precede? Noi dobbiamo stare zitti, più stiamo zitti e meglio è, quelle davanti hanno un vantaggio troppo ampio, dobbiamo guardare ai nostri obiettivi: il quarto posto, superare il Villarreal e concentrarsi sul rush finale degli ultimi mesi”.