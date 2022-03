Calciomercato, sbarca in Serie A: “Trattativa molto avanzata”

Il presidente anticipa il possibile trasferimento in Italia: trattativa avanzata con un club del massimo campionato

“Trattativa in fase avanzata”. Angel Torres, presidente del Getafe, parla così a ‘Cadena Ser’ del trasferimento in Italia di Mathias Olivera, terzino sinistro corteggiato dal Napoli, come raccontato da Calciomercato.it.

Il numero uno del club spagnolo è chiaro su quel che sarà il futuro del 24enne uruguaiano: “Per i nostri calciatori siamo tranquilli: qualcuno ha già rinnovato ma sappiamo che non resteranno con noi per sempre”. Rinnovo che è arrivato anche per Olivera: “Ha prolungato il contratto – ha affermato Torres – ma c’è un accordo: con l’offerta soddisfacente per tutti, lo lasceremo andare. Per lui credo che la trattativa per l’Italia sia in fase molto avanzata”.

Calciomercato Napoli, affare Olivera: le cifre

La destinazione di Olivera potrebbe essere Napoli, come abbiamo raccontato nei mesi scorsi, nonostante le voci sulla Juventus. L’uruguaiano ha una valutazione intorno agli 11 milioni di euro, cifra accessibile e che potrebbe invogliare qualche altro club a farsi avanti.