Calciomercato, la Juventus accelera | E il Milan ha pronta l'offerta

Juventus e Milan preparano l’accelerazione sul calciomercato per colmare la casella vuota a centrocampo. Entrambi i club ora fanno sul serio

Juventus e Milan sono protagoniste di una rivalità antica e sempre avvincente, che a volte sfocia anche sul calciomercato.

Le due big italiane intanto vogliono concludere al meglio la stagione e con molti obiettivi ancora in gioco. Se il Diavolo è capolista (recupero tra Inter e Bologna permettendo) e in piena lotta per lo scudetto, la Vecchia Signora vuole consolidare la qualificazione in Champions e chissà mettere nel mirino le prime della classe. In ogni caso, entrambe preparano la sessione estiva di calciomercato, alla ricerca delle occasioni giuste per rinforzare le rispettive rose. Uno sguardo va dato al centrocampo di entrambe. È noto come la Juventus cerchi un nome importante per rinforzare le alternative a disposizione di Massimiliano Allegri, o ancor di più un profilo che possa fin da subito essere titolare e svoltare la manovra della squadra. Il Milan, invece, deve far fronte all’addio di Franck Kessie, in scadenza di contratto. Entrambe sono pronte a duellare per un centrocampista.

Calciomercato Juventus e Milan, super sfida per Renato Sanches

Il profilo in questione è Renato Sanches. Milita nel Lille e si è fatto conoscere anche con la Nazionale portoghese. Secondo Romeo Agresti, giornalista di ‘Goal’, potrebbe già esserci un contatto entro fine mese tra la dirigenza della Juventus e il calciatore che, quindi, rappresenta un’opportunità molto concreta per il futuro.

Il Milan, però, non ha alcuna intenzione di restare a guardare e prepara un’ottima offerta. Secondo ‘Gazzetta.it’, infatti, la proposta sarebbe di un quinquennale da 3-3,5 milioni netti l’anno. La valutazione del portoghese è invece sui 20-25 milioni di euro, finale di stagione permettendo. Il Lille vorrebbe dare vita a un’asta che al Diavolo non piacerebbe affatto, ma il Milan (al netto della Juventus) ha già incassato l’ok del calciatore. La sensazione è che ancora ne dovremo vedere delle belle.