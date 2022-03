Calciomercato Inter, ecco il Mister X di Marotta: colpo da 25 milioni

L’Inter vigile sul calciomercato anche in ottica rafforzamento del reparto offensivo. Nel mirino dei nerazzurri ci sarebbe pure un talento della Bundesliga

“E’ un attaccante completo, molto bravo con le spalle alla porta avversaria e una grande tecnica”. Alla ‘Bild’ il tecnico del Salisburgo, il 33enne Matthias Jaissle, tesse le lodi del suo bomber su cui a quanto pare ha messo gli occhi anche l’Inter. I nerazzurri valutano diversi profili per l’attacco, compreso Dybala, considerata la partenza di Sanchez e la possibile cessione di Lautaro Martinez in caso di offerta irrinunciabile dall’estero.

Non solo Adeyemi, che in Italia piace pure alla Juventus, secondo quanto riportato dalla ‘Bild’ il club targato Suning è interessato anche all’altro attaccante del Salisburgo, primo in Bundesliga. Stiamo parlando di Noah Okafor, svizzero con origini nigeriane che quest’anno si sta consacrando ai massimi livelli. Sarebbe lui il ‘Mister X’ al quale sta pensando l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta per rinforzare il reparto offensivo: 12 i gol messi a segno dal 21enne, sette in meno di Adeyemi, legato alla squadra austriaca fino a giugno 2024.

Calciomercato Inter, grande concorrenza per Okafor: il Salisburgo vuole 25 milioni

Acquistato due anni fa dal Basilea per 11 milioni, stando alla medesima fonte adesso il Salisburgo punta a intascare più del doppio, per la precisione 25 milioni di euro dalla cessione del cartellino del classe 2000, sulla lista anche di club tedeschi come Hertha Berlino, Borussia Dortmund, Lipsia e Bayer Leverkusen, ma anche gli inglesi del Newcastle e gli spagnoli del Siviglia.