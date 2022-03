Dybala-Inter, cambia tutto di nuovo | La strategia della Juventus

Paulo Dybala continua a muovere le riflessioni dei dirigenti della Juventus ma non solo: al momento resta ancora tutto aperto anche a scenari a sorpresa

Paulo Dybala o non Paulo Dybala. Il dilemma in casa Juventus è sempre d’attualità, lo è ormai da mesi, verrebbe da dire anni visto che l’argentino è in bilico da almeno due o tre stagioni, quando sembrava dovesse andare al Manchester United in cambio di Lukaku. Una trattativa saltata proprio per la volontà dell’argentino di non muoversi da Torino.

Il contratto è rimasto però con la stessa scadenza e a distanza di parecchie sessioni di calciomercato si è arrivati al punto di non ritorno. Tecnicamente Dybala è liberissimo da diverse settimane di firmare per chi meglio crede a norma di regolamento e ovviamente da svincolato per la prossima stagione. Invece la situazione è ancora ferma, l’incontro che era previsto per ieri è stato cancellato dalla società, che sta ancora evidentemente studiando le mosse. E le cifre, che non possono essere più quelle di ottobre su cui era stato raggiunta un’intesa. Anche perché ci sono di mezzo pure i tanti infortuni della Joya in questi mesi, che stanno alimentando i ragionamenti dei dirigenti.

Dybala, ora anche l’Inter ha dei dubbi | La Juventus studia l’offerta

Come scrive ‘Tuttosport’, la Juve parrebbe più orientata a un contratto legato più strettamente ai bonus, ovvero alle parti variabili. Tradotto obiettivi e traguardi individuali e di squadra, che di conseguenza sono legati anche alle sue presenze in campo. Dybala ha sempre dato la priorità alla Juventus e lo dimostra anche il fatto che fino ad ora non ha firmato con nessuno né ci sono state trattative. Ma, come riporta il quotidiano, a dire la verità intorno a lui la situazione sembra comunque piuttosto freddina. Il Barcellona infatti sarebbe più orientato su altri obiettivi e anche l’Inter si starebbe interrogando sulla tenuta fisica dell’argentino.

“Se ci riesce, la Juve farebbe bene a tenere Dybala: è un fuoriclasse e va recuperato. Inter? Fa la differenza, sempre, per questo bisogna pensarci bene”, le paroe di ‘Spillo’ Altobelli. Anche l’agente Andrea D’Amico ‘vota’ bianconero, Rino Foschi invece racconta di come la Joya volesse solo e soltanto la Juventus: “Capisco i ragionamenti del club, se poi il giocatore va all’Inter per uno o due milioni in più, beh, non è la Juve che ci fa una brutta figura”. Simile anche l’idea di Massimo Giletti: “Una società deve fare le sue valutazioni. Se Dybala non capisce che i tempi sono cambiati non ci si può far nulla”.