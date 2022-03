Pinto: “Kumbulla cresciuto grazie a Mourinho. Riscatto Oliveira, vi spiego”

Le dichiarazioni rilasciate dal General manager della Roma Tiago Pinto prima della sfida di Conference League contro il Vitesse

“Vogliamo vincere questa competizione”. Lo ha detto Tiago Pinto prima del match contro il Vitesse valevole per l’andata del playoff di Conference League. “Già dalla formazione schierata si vede la nostra voglia di portare a casa questa partita – ha aggiunto a ‘Sky Sport’ il General manager della Roma – Investimenti per ridurre il gap con le altre big di Serie A? Abbiamo ottenuto due vittorie importanti, l’obiettivo è vincere più partite possibili per avvicinarci ai primi posti. Dopo vediamo, però la mentalità è di pensare una partita alla volta”.

Pinto ha poi risposto in merito alla crescita di Kumbulla: “Il merito è del ragazzo e di Mourinho, un grande allenatore che ha fatto migliorare il calciatore sui suoi punti deboli. Ora è un calciatore importante per la Roma”. In chiusura Pinto non dà certezze sul riscatto di Sergio Oliveira, preso a gennaio dal Porto: “Ha fatto bene appena arrivato, poi ha avuto dei problemi fisici. Vedremo a fine stagione”.