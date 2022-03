Quanti nel mirino. Primo tempo, contro il Vitesse, deludente della Roma. Ecco di chi sono le colpe secondo i tifosi giallorossi

Nuovi acquisti, terreno di gioco e Veretout, tutti nel mirino dei tifosi giallorossi. Il primo tempo della Roma, contro il Vitesse non convince per nulla, nonostante il gol nel finale di Oliveira, che fino a quel momento non aveva fatto.

Da sottolineare anche l’errore di Rui Patricio, che è riuscito a far peggio di Donnarumma, ma tra gli olandesi, Openda non ha fatto come Benzema, salvando i giallorossi.

Ecco alcuni tweet:

Rui Patricio alla Donnarumma — Mich☀️ (@mich99_____) March 10, 2022

Veretout gioca a memoria,ma con gli schemi di Fonseca@asroma — francesco vita (@FraaaaankLife) March 10, 2022

Vina Veretout Oliveira Niles inguardabili — Fabrizio (@ruoteaggiustate) March 10, 2022

se anche #RuiPatricio sbaglia sono grossi problemoni per fortuna gli avversari sono approssimativi #VitesseRoma — figliodannibale (@figliodannibale) March 10, 2022

Non capisco come si possa scendere in campo con questa deconcentrazione, perché di questo si tratta. Scollegati col cervello, svogliati fisicamente. La sconfitta è assicurata se si continua così, SVEGLIA #VitesseRoma — Valerio Mangolini (@RomaNelCervello) March 10, 2022

Dobbiamo sperare di tornare a casa senza infortuni con questo campo @europacnfleague #VitesseRoma — Manuela Orazi (@manuela_orazi) March 10, 2022