Serie A, UFFICIALE: ricorso respinto | La partita dovrà giocarsi

La Corte sportiva d’Appello ha respinto il ricorso: il match non disputatosi lo scorso 6 gennaio dovrà essere giocato

La gara di Serie A dello scorso 6 gennaio, non disputatasi a causa del blocco dell’Asl locale per via dei tanti casi Covid all’interno del gruppo squadra, dovrà giocarsi.

Stiamo parlando di Salernitana-Venezia, valevole per la ventesima giornata di campionato, che due mesi è stata rinviata per appunti le diverse positività al Coronavirus presenti in casa granata e che avevano spinto l’Asl di Salerno a impedire all’allora squadra di Colantuono di scendere in campo. Il Venezia aveva presentato ricorso, chiedendo in sostanza lo 0-3 a tavolino, ma la Corte sportiva d’Appello lo ha respinto.

“La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello presieduta da Lorenzo Attolico ha respinto il ricorso del Venezia avverso la decisione del Giudice Sportivo di far giocare il match con la Salernitana, gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A non disputata lo scorso 6 gennaio a causa dei diversi casi Covid nel gruppo squadra dei campani”, recita la nota ufficiale.