Zaniolo direttamente negli spogliatoi dopo il cambio: l’annuncio di Mourinho

Zaniolo diretto negli spogliatoi dopo il cambio: l’annuncio di Mourinho in conferenza stampa dopo il Vitesse

La Roma passa sul campo del Vitesse e mette un’importante ipoteca sul passaggio del turno in Conference League in vista del ritorno allo Stadio Olimpico.

A decidere il match è stato Sergio Oliveira, mentre nella ripresa ha fatto discutere la sostituzione di Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso, dopo il cambio, è infatti andato direttamente negli spogliatoi senza sedere in panchina con il resto dei compagni. Una situazione chiarita in conferenza stampa dallo stesso Mourinho, che smentisce frizioni col giocatore: “Non è vero, sono stato io a dirgli di uscire dal campo che era sudato, faceva freddo e c’è una partita domenica. Vi dovete sforzare di più per trovare un problema tra me e Zaniolo”. Il tecnico portoghese ha poi commentato così il momento dei giallorossi: “Cerchiamo di costruire dal primo giorno. Ora per la prima volta c’è una maggiore stabilità, anche perché mancava solo Spinazzola. Siamo più compatti, abbiamo più soluzioni, la squadra capisce meglio la partita ed è più pragmatica. Abbiamo finalmente perso un po’ di ingenuità e anche oggi abbiamo reagito bene alle difficoltà”.