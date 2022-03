“Non lo puoi scrivere”: la gaffe social di Sanchez fa infuriare i tifosi

Alexis Sanchez protagonista in negativo con il Liverpool: il post su Instagram scatena ancora di più la rabbia dei tifosi dell’Inter

E’ stato il protagonista negativo della notte di Liverpool. Alexis Sanchez ha spento i sogni rimonta dell’Inter in casa della squadra di Klopp.

L’espulsione del cileno è arrivata poco dopo la rete di Lautaro Martinez che aveva reso possibile ribaltare il 2-0 dell’andata. Un’ingenuità che è costata cara ai nerazzurri e che ha visto Sanchez come ‘responsabile’. Il cileno su Instagram a due giorni dalla sfida dell’Anfield Road ha voluto pubblicare un post come per chiedere scusa di quanto accaduto.

Le immagini postate fanno riferimenti a vittorie e delusioni con la maglia dell’Inter e la frase che lo accompagna invita a rialzarsi. “Nella vita si vince e si perde – scrive il cileno – ma non devi mai rinunciare a quello che ami”. Peccato però che per chiudere il messaggio l’attaccante utilizza una frase che rappresenta il motto della Juventus: “Fino alla fine”.

Inter, la gaffe di Sanchez sui social

La ‘gaffe’ è sottolineata dai tifosi dell’Inter che non prendono bene l’utilizzo del motto bianconero nel post dell’attaccante nerazzurro. Nei commenti non si contano le critiche al cileno: “Non lo puoi scrivere” dice un utente, mentre un altro sottolinea “se ti devi far perdonare non usare il motto della Juventus”.

Insomma una gaffe social che non è passata inosservata e che ha scatenato le critiche dei tifosi dell’Inter. Per Sanchez non resta che un modo per farsi perdonare: contribuire con i suoi gol al successo in campionato.