Inter, UFFICIALE: il comunicato sull’infortunio di Brozovic

L’Inter era in ansia per le condizioni di Marcelo Brozovic, uscito malconcio dalla sfida di Liverpool in Champions

Oltre al danno, la beffa. L’Inter è uscita da ‘Anfield’ due giorni fa con una vittoria che però non è bastata a eliminare il Liverpool dalla Champions League e accedere ai quarti di finale. Guardando l’aggregate finale l’impresa non è stata affatto lontana per la squadra di Inzaghi, tornata comunque rinfrancata dall’Inghilterra per la doppia prestazione. “Tra andata e ritorno non siamo stati inferiori alla squadra più forte d’Europa”, ha detto con un certo orgoglio Inzaghi.

Che però era in ansia per le condizioni di Marcelo Brozovic, che rischiava di essere forse la beffa più gande visti i traguardi importanti ancora in ballo per l’Inter e soprattutto l’importanza clamorosa del croato per i nerazzurri. Il centrocampista, che aspetta ancora di vedere ufficializzato il suo rinnovo di contratto, è uscito al 75′ per infortunio. Il croato si era fatto male qualche minuto prima, ma aveva provato a stringere i denti e a restare in campo prima però di alzare bandiera bianca e far entrare Gagliardini al suo posto.

Inter, infortunio Brozovic: UFFICIALE l’esito degli esami

Inzaghi, l’Inter e i suoi tifosi erano in apprensione e oggi è arrivato il responso sugli accertamenti a cui si è sottoposto il giocatore: “Esami strumentali per Marcelo Brozovic nella mattinata di oggi. I controlli hanno avuto esito negativo“. Poche parole nel comunicato ufficiale dei nerazzurri, ma che bastano a far tirare un sospiro di sollievo enorme a Inzaghi. Probabilmente sarà da valutare la sua presenza e il suo stato di forma in vista del match insidioso in casa del Torino, ma di certo è stato scongiurato qualsiasi tipo di infortunio importante e di lunga assenza. Nella corsa allo scudetto serviranno tutti i giocatori, con Brozovic che in questo momento è probabilmente – insieme a Skriniar – il giocatore più importante della rosa dell’Inter.