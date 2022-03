Europa League, steccano Barcellona e West Ham: tutti i risultati

L’Atalanta batte il Bayer Leverkusen, steccano Barcellona e West Ham contro Galatasaray e Siviglia: tutti i risultati in Europa League

L’Atalanta supera in casa l’ostacolo Bayer Leverkusen. Dopo la vittoria europea della Roma in Conference, anche i bergamaschi trovano un successo importante nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Nonostante questo c’è un po’ di rammarico per il risultato finale in vista del ritorno. La prestazione della ‘Dea’ è stata sostanzialmente superiore a quella dell’avversario tedesco e il punteggio poteva certamente essere più largo.

Ma stasera altre squadre importanti in corsa per il titolo non sorridono proprio. Parliamo, ad esempio, del Barcellona, che non riesce ad andare oltre uno scialbo pareggio contro il Galatasaray al Camp Nou. Niente di preoccupante in ottica qualificazione ai quarti, ma dagli uomini di Xavi – a maggior ragione considerando la sontuosa partita al ‘Maradona’ – ci si aspettava molto di più. Dominio dei Glasgow Rangers, che abbattono 3-0 la Stella Rossa di Dejan Stankovic. Cade, invece, il West Ham: passa il Siviglia allo stadio ‘Ramon Sanchez Pizjuan’ grazie al gol di El Haddadi.

Europa League, da Barcellona-Galatasaray a Siviglia-West Ham: tutti i risultati di stasera

Il Monaco crolla 2-0 in casa dello Sporting Braga, sotto i colpi di Abel Ruiz e Oliveira. Non si è giocata, infine, Lipsia-Spartak Mosca. Le rappresentati russe, come noto, sono state escluse da tutte le competizioni europee, dunque i tedeschi torneranno in campo direttamente ai quarti.

Lipsia-Spartak Mosca annullata

Siviglia-West Ham 1-0: 60′ El Haddadi (S)

Sporting Braga-Monaco: 3′ Abel Ruiz (SB), 89′ Oliveira (SB)

Atalanta-Bayer Leverkusen 3-2: 11′ Aranguiz (BL), 23′ Malinovskyi (A), 25′ e 49′ Muriel (A), 63′ Diaby (BL)

Glasgow Rangers-Stella Rossa 3-0: 11′ rig. Tavernier (GR), 15′ Morelos (GR), 51′ rig. Balogun (GR)

Barcellona-Galatasaray 0-0