Europa League, Atalanta-Bayer Leverkusen 3-2: Muriel e Malinovskyi show

L’Atalanta batte in casa l’ostico Bayer Leverkusen nell’andata degli ottavi di finale: la spunta Gasperini grazie a Muriel e Malinovskyi

Dopo la vittoria sofferta della Roma, arriva anche quella dell’Atalanta in Europa League. Contro l’ostico Bayer Leverkusen, nel match valido per l’andata degli ottavi di finale, la spuntano di misura gli uomini di Gasperini e il match si chiude sul punteggio di 3-2 a favore dei bergamaschi.

La gara, però, non si era messa bene inizialmente. A passare in vantaggio all’11esimo e sbloccare il risultato sono stati, infatti, i tedeschi con Aranguiz. Ma i padroni di casa reagiscono e a metà del primo tempo la ribaltano nel giro di due minuti. Malinovskyi fredda Hradecky in area di rigore dopo il tocco di Muriel, agguantando il pareggio. Poi arriva anche la rimonta immediata firmata Muriel, il quale sfrutta alla perfezione l’assist di Malinovskyi con un diagonale vincente.

Europa League, Atalanta-Bayer Leverkusen 3-2: il tabellino

Nella ripresa nemmeno cinque minuti e il colombiano trova la doppietta personale. Ci mette ancora una volta lo zampino il trequartista ucraino, che pesca abilmente il compagno all’interno dell’area di rigore. A quel punto Muriel rilascia un destro potente che non lascia scampo a Hradecky. Al minuto 63 Diaby accorcia, ma il Leverkusen non riesce a recuperare lo svantaggio. Punteggio nel complesso positivo per l’Atalanta, anche se un po’ di amarezza in vista del ritorno – in programma giovedì 17 marzo – c’è, considerando l’ottima prestazione.

Atalanta-Bayer Leverkusen 3-2: 11′ Aranguiz (BL), 23′ Malinovskyi (A), 25′ e 49′ Muriel (A), 63′ Diaby (BL)