Diretta Vitesse-Roma | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Vitesse-Roma, andata degli ottavi di finale di Conference League

Dopo sette risultati utili consecutivi in campionato culminati con la bella vittoria contro l’Atalanta, la Roma torna in campo in Europa per gli ottavi di finale di Conference League. Trasferta in Olanda per i giallorossi, che affronteranno il Vitesse con la speranza di confermare anche fuori dal confine italiano il trend positivo dell’ultimo periodo.

In vista della sfida di domenica contro l’Udinese, José Mourinho ha deciso di fare qualche rotazione, senza tuttavia stravolgere l’ossatura della squadra, vista l’importanza della posta in palio. Tra i padroni di casa, c’è da segnalare l’importante recupero in attacco di Grbic, che aveva saltato l’ultima sfida di campionato per squalifica. Imbattuta nelle ultime tre gare, la squadra olandese ha interrotto una serie negativa preoccupante, fatta di ben cinque sconfitte consecutive. La partita di questa sera è un inedito assoluto e rappresenta dunque il primo scontro diretto tra i due club, che Calciomercato.it seguirà in tempo reale.

Formazioni ufficiali Vitesse-Roma

VITESSE (4-3-3): Houwen; Oroz, Rasmussen, Doekhi, Wittek; Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni; Grbic, Openda, Bero.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles, Veretout, Sergio Oliveira, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.