Diretta Atalanta-Bayer Leverkusen | Formazioni ufficiali e live

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Atalanta-Bayer Leverskusen, andata degli ottavi di finale di Europa League

Reduce dalla sconfitta in campionato contro la Roma, l’Atalanta scende in campo in Europa per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Dopo aver eliminato l’Olympiacos agli spareggi, la squadra nerazzurra ospita il Bayer Leverkusen. Un avversario ostico, ma decisamente alla portata degli orobici.

Terza forza della Bundesliga, la squadra tedesca viene dall’ottimo pareggio in casa del Bayern Monaco. Nelle ultime dieci gara, il club dell’aspirina ha perso solamente due volte, collezionando tre pareggi e cinque vittorie. Un trend opposto a quello vissuto dalla squadra di Gasperini, che nell’ultimo mese ha incassato ben quattro sconfitte tra tutte le competizioni. Rispetto alla sfida dell’Olimpico, i nerazzurri ritrovano Toloi, squalificato in Serie A, ma anche il modulo classico che ha fatto le fortune della squadra. Tra gli ospiti, mancherà Patrik Schick, fermato da un fastidio muscolare. Calciomercato.it seguirà la sfida del Gewiss Stadium in tempo reale.

Formazioni ufficiali Atalanta-Bayer Leverkusen

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. All.: Gasperini.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker; Arànguiz, Palacios; Diaby, Wirtz, Adli; Alario. All.: Seoane.