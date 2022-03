L’agente e tifoso juventino Pasquale Gallo è intervenuto a CMIT TV per parlare della Juventus e del calciomercato bianconero

Uno degli ospiti della diretta Twitch odierna di CMIT TV è stato Pasquale Gallo, noto agente di fede bianconera. Con lui abbiamo quindi parlato di Juventus e delle prossime mosse di Agnelli e soci sul calciomercato.

Da Jorginho a Dybala, ecco l’intervento integrale di Gallo:

DYBALA – “Per me è già fuori dalla Juve. Non riesco però a capire questa scissione: quattro scudetti su cinque di Allegri sono stati opera di Dybala, Mandzukic e Cuadrado. Dove andrà Dybala io tiferò per lui e per la sua squadra. Se andrà all’Inter? E perché no al Bayern, al Liverpool oppure al Napoli… Io non capisco la società, vuole risparmiare su Dybala e poi si tiene i rami secchi. Vedi Chiellini, Bonucci. E invece i Demiral e i Romero sono andati via. Gli errori sono cominciati da Higuain, che ci è costato 200 milioni”.

JORGINHO – “E’ n buon giocatore per carità, ma non è obbligatorio giocare col regista. In passato la Juve ha vinto anche senza. Se proprio dobbiamo prendere un regista, allora prenderei Torreira”.

POGBA – “Ci abbiamo ricavato 100 milioni… Ma perché dobbiamo ripenderlo. Vedo tanto la Premier, lui mi sta deludendo da tempo”.

COLPO DAL MILAN – “Se fossi nella Juventus, per rafforzare la difesa prenderei Kjaer del Milan”.