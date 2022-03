Colpo Milan in Serie A | Sfida totale ad Allegri e Mourinho

Il Milan monitora una delle sorprese della Serie A ed è pronto a sfidare Juventus e Roma sul mercato: Maldini valuta il colpo

I rossoneri sono in corsa per uno storico scudetto e la vittoria contro il Napoli al ‘Maradona’ ha dato nuovo entusiasmo al gruppo guidato da Stefano Pioli: Paolo Maldini, intanto, lavora sul mercato.

Il Milan anche in questa stagione si sta confermando come una delle migliori realtà della Serie A. Una squadra giovane e con ampi margini di crescita, che sta acquisendo solidità e raggiungendo una continuità di risultati che le permette di ambire al tricolore. La sfida ai club di punta del campionato italiano, poi, non si ferma solamente sul campo da gioco: i rossoneri sono pronti a battagliare anche sul mercato. Sfida aperta con Juventus e Roma.

Calciomercato Milan, occhi su Bajrami | Sfida aperta a Juventus e Roma

Sabato sera arriva a ‘San Siro’ l’Empoli, una delle neo-promosse che stanno affrontando meglio il ritorno in Serie A degli ultimi anni. La partita sarà anche l’occasione giusta per la dirigenza del Milan per osservare da vicino uno degli obiettivi per la prossima stagione. Secondo quanto riportato su ‘Tuttosport’, infatti, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Nedim Bajrami e sabato sera sarà un test importante per il trequartista albanese. Riuscire a raggiungerlo, però, non sarà un’impresa semplice: c’è grande concorrenza in Serie A.

Come vi abbiamo rivelato in esclusiva su Calciomercato.it, la Juventus e la Roma sono interessate a Bajrami e potrebbero affondare il colpo nei prossimi mesi. Attenzione anche alle mire della Premier League sul talento dell’Empoli. L’albanese potrebbe colmare una delle lacune dei rossoneri sulla trequarti e, a 23 anni, ha tutte le caratteristiche ricercate da Maldini e dalla dirigenza meneghina. Insomma, la corsa per Bajrami è appena iniziata e vede protagonisti i grandi club del campionato italiano.