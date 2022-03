Calciomercato Juventus, altro colpo in attacco: doppio indizio, eredi decisi

La Juventus ha individuato un altro possibile rinforzo per l’attacco e dall’Inghilterra è pronto un doppio assist

La Juventus non si ferma a Dusan Vlahovic. Cherubini ha intenzione di continuare a costruire il nuovo corso bianconero anche sul calciomercato estivo che si aprirà tra qualche mese. Verosimilmente il ds si concentrerà su altri reparti come centrocampo e difesa.

Ma non è affatto da escludere qualche colpo anche per puntellare il reparto avanzato. Che molto probabilmente perderà Paulo Dybala a parametro zero. Come vi abbiamo raccontato è stato cancellato l’incontro tra l’entourage dell’argentino e la Juventus, l’offerta dei bianconeri non sarà comunque come quella avanzata qualche mese fa e difficilmente verrà accettata. Poi c’è da considerare la questione Morata, che la Vecchia Signora avrebbe anche piacere di trattenere ma di certo non alle cifre dell’Atletico Madrid già fissate (35 milioni). Per cui la Juve non è escluso che si trovi addirittura senza due attaccanti. Le risorse saranno verosimilmente indirizzate su difesa e centrocampo, i reparti più bisognosi di rinforzi, soprattutto considerando che il budget e il grande colpo per l’attacco è già arrivato con Vlahovic.

Juventus-Lacazette: doppio assist dall’Arsenal

Quindi tra le ipotesi c’è quella dell’arrivo di uno svincolato, come sarebbe Alexandre Lacazette. Il francese, con la rottura Aubameyang-Arsenal, si è caricato l’attacco dei Gunners sulle spalle ma non ha firmato il rinnovo. La Juventus è da diverso tempo nell’orbita dell’ex Lione, che va per i 32 anni. Non sarebbe adatto alla linea verde della Continassa, ma come piccola eccezione per mandare avanti questo progetto si può concedere. Sarebbe una garanzia per Allegri, mentre l’Arsenal già si prepara a sostituirlo. Il ‘Daily Mail’ ha rivelato che anche la squadra di Arteta si è inserita nella corsa a Reyes Cleary, bomber in erba del West Bromwich, dove sta segnando a ripetizione. Sul giovanissimo inglese classe 2004 ci sono tanti altri club come Everton, Newcastle, Bayern Monaco, Southampton, Salisburgo e Bayer Leverkusen.

Il ragazzo piace a tantissimi e per l’Arsenal sarebbe un’altra scommessa da vincere. A Londra non hanno paura di lanciare i talenti se pur giovanissimi, vedi lo stesso Gabriel Martinelli. Secondo Perry Groves, vecchia gloria dei Gunners, l’ideale per raccogliere l’eredità di Lacazette sarebbe Calvert-Lewin dell’Everton: “Non credo che verrà rinnovato il contratto al francese, soprattutto con quell’ingaggio, anche se sono un suo grande fan – ha detto al ‘Daily Star’ -. Porterei Calvert-Lewin all’Emirates, sarebbe perfetto, è stato allenato da Ancelotti e anche senza palla sa pressare”. Una serie di indizi e di indiscrezioni che portano Lacazette lontano dai Gunners e, perché no, anche più vicino all’Italia.