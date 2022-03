Gasperini avvisa i suoi: “Bellissima partita, ma sarà durissima”

Gasperini ha commentato la vittoria contro il Bayer Leverkusen nell’andata degli ottavi di finale di Europa League

Va all’Atalanta il primo atto degli ottavi di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. I nerazzurri ritrovano un Muriel in gran spolvero, autore di una doppietta, e il solito Malinovskyi.

A ‘Sky Sport’, ecco l’analisi di Gian Piero Gasperini nel post partita.

PARTITA – “Abbiamo fatto una bellissima partita, aver fatto questo tipo di partita è un grande merito e una grande soddisfazione. Dobbiamo essere felici, prima della partita avremmo firmato per andare in Germania con due risultati su tre. Non ho mai avuto problemi, abbiamo fatto qualche partita sottotono come succede a tutti però l’Atalanta ha fatto sempre le sue prestazioni e le sue partite quasi sempre con questa mentalità. Non sempre per colpa sua non ha raccolto quanto meritava”.

QUALIFICAZIONE – “Sarà una qualificazione durissima. La nostra prestazione ci fa sperare molto bene. Abbiamo costruito tante occasioni ma al ritorno sarà una qualificazione difficile e apertissima”.

MURIEL – “Purtroppo ha avuto qualche infortunio. Ci mette un po’ di più a recuperare la condizione, ma non abbiamo mai avuto nessun dubbio sul suo valore”.

HATEBOER – “Assolutamente, purtroppo ha avuto un infortunio al metatarso ed è stato fuori dieci mesi. È qui da tanti anni, difficilmente tiriamo giudizi su qualche partita andata male. Anche lui non riesce a concretizzare, ma crea davvero molto”.

STAGIONE – “Mi riferivo a tutte le situazioni create in campo nelle ultime gare, gol tolti o gol messi, rigori tolti e rigori messi. Abbiamo incontrato anche un calendario durissimo, c’è stato anche il Covid e con un attacco spuntato”.

MALINOVSKYI – “È commovente quello che fa, quello che vive, quello che sta facendo con sua moglie e tutta quanta la squadra. Noi passiamo molto tempo a guardare quello che succede, a me personalmente questa cosa mi ha scosso più del Covid. Ha dei parenti, ha degli amici ma noi siamo vicini anche a Miranchuk. È straordinaria questa amicizia che hanno, è quasi imbarazzato per questa situazione e merita altrettanto rispetto perché contano le persone rispetto alla bandiere che rappresentano”.