Dall’Atalanta agli stadi in Serie A, Voeller rivela: “Mi fanno un po’ pena”

Rudi Voeller, direttore generale del Bayer Leverkusen, ha parlato nel pre partita della gara con l’Atalanta: commento anche sulla Serie A

L’Atalanta si sta rendendo protagonista di una grande gara contro il Bayer Leverkusen. Il match tra i bergamaschi e i tedeschi, valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, ha visto finora prevalere la squadra di Gasperini. Spinta dall’entusiasmo del pubblico e dalla super coppia Malinovskyi–Muriel, la ‘Dea’ ha ribaltato l’iniziale svantaggio e ora il risultato è sul 3-2.

Nel prepartita della sfida è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ il direttore generale degli ospiti Rudi Voeller. Vecchia conoscenza della nostra Serie A, l’ex bomber ha parlato anche del momento attuale del campionato italiano. Dapprima si è soffermato sulla rivale di stasera: “L’Atalanta è una squadra fortissima, ci attaccano anche in difesa. I nostri pensieri su come fare calcio sono simili“.

Serie A, Voeller: “Servono stadi nuovi. I tifosi di Roma e Lazio non vedono niente, mi fanno un po’ pena”

SERIE A: “Non ho smesso di seguirla, lo faccio ancora. Ma non è più il campionato degli anni ’80 e ’90. In quel periodo era il campionato numero uno al mondo. La Premier adesso non ha eguali e si vede in Champions. Il bello in Italia è che il campionato è più equilibrato, a differenza della Germania dove domina il Bayern Monaco“.

STADI: “In Italia ne servono di nuovi, in Germania sono eccezionali. Solo Udinese e Juventus hanno un bell’impianto purtroppo e poche altre. I tifosi della Roma e della Lazio mi fanno un po’ pena, perché non vedono nulla. Spero realizzino in fretta nuove strutture“.