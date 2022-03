Speranza Zapata: l’annuncio di Marino prima di Atalanta-Leverkusen

Speranza Zapata: l’annuncio di Marino prima di Atalanta-Bayer Leverkusen di Europa League

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, è tornato a parlare ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima della sfida contro il Bayer Leverkusen, valida per gli ottavi di finale di Europa League.

EUROPA – “Si cresce con queste competizioni europee, gli avversari sono uno stimolo notevole per la crescita dei ragazzi e per coinvolgere le idee di Gasperini in campo. Su questa squadra possiamo dire tutto ma no che è mancato il gioco, la voglia non è mai mancata”.

MURIEL – “Ha avuto anche alcuni infortuni, siamo una squadra che ha delle dinamiche incredibili di gioco. Gasperini ha trasformato questa squadra rendendola una grande realtà del calcio italiano”.

BAYER LEVERKUSEN – “Il Bayer e il West Ham erano le squadra più difficili da affrontare, sappiamo di giocare contro una squadra che ci affronterà a viso aperto. Sarà un grande spettacolo, ci sarà anche il dodicesimo uomo e cercheremo di sfruttare questa opportunità casalinga”.

ZAPATA – “Sicuramente ci darà una grossa mano ma deve rispettare i tempi giusti, siamo fiduciosi ma non vogliamo accelerare. Quando sarà pronto lo utilizzeremo”.