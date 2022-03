Vitesse-Roma, Zalewski c’è: che abbondanza per Mourinho. Ma occhio ad Abraham

Le ultime in vista della gara di Conference League, Vitesse-Roma: c’è abbondanza per Mourinho. La situazione

José Mourinho scopre l’abbondanza. L’allenatore della Roma ha tutta la rosa a disposizione in vista degli impegni con il Vitesse (doppio), l’Udinese e poi il derby. Nella rifinitura di questa mattina a Trigoria si è allenato anche Nicola Zalewski, che era in dubbio dopo la piccola distorsione alla caviglia riportata con l’Atalanta. Il talento del 2002, ormai titolare sulla fascia sinistra, è a disposizione di Mourinho per i prossimi impegni così come Abraham, altro uscito leggermente acciaccato dal match di sabato per una botta.

Durante il riscaldamento l’inglese si è lasciato andare a una smorfia di dolore, ma non ha fatto scattare allarmi e l’ex Chelsea ha continuato la seduta senza problemi. Assente oggi il solo Spinazzola, per cui Mourinho potrà scegliere in serenità la formazione per domani sera, andata degli ottavi di Conference League in casa del Vitesse. La Roma troverà un ambiente caldissimo, uno stadio gremito (circa 1200 tifosi giallorossi insieme ai circa 24mila di casa) e per l’occasione anche un aumento delle forze dell’ordine per garantire una sicurezza totale dopo gli scontri e disordini delle scorse settimane che hanno visto protagonisti i sostenitori del Vitesse. Venerdì scorso una frangia di esagitati ha lanciato in campo degli oggetti nel match con lo Sparta Rotterdam, che è stato sospeso al nel recupero e si giocherà nelle prossime settimane, a porte chiuse. Non è il primo episodio per la tifoseria del Vitesse, che sta vivendo una sorta di spaccatura, ma in generale in tutto il calcio olandese.

Tornando al campo, domani sono quasi sicuri scendere in campo sia Kumbulla che Mkhitaryan, squalificati contro l’Udinese. Mourinho dovrà gestire le energie al meglio in vista del derby del 20 marzo contro la Lazio, ma domenica dovrà fare particolare attenzione ai due diffidati di lusso: Zaniolo e Pellegrini. Non è escluso che lo Special One decida di risparmiarli, almeno in parte, alla Dacia Arena (dove la Roma arriverà sabato direttamente dall’Olanda, senza quindi rientrare in Italia dopo Il Vitesse). Lo stesso Zalewski non può essere al top e già da domani potrebbe riposare. Mourinho dovrà ruotare gli esterni, con Vina, El Shaarawy e Maitland-Niles pronti ad alternarsi sia a Karsdorp che a Zalewski. A centrocampo larga scelta con Sergio Oliveira e Veretout che offrono larghe garanzie in questi impegni pre-derby e scalpitano già per domani.

Da preservare in una teca di vetro soprattutto Smalling (ma anche Mancini), Cristante e ovviamente Abraham, che non ha sostanzialmente sostituti. L’inglese è il trascinatore della Roma, una sua assenza sarebbe disastrosa e quindi l’attenzione deve essere massima soprattutto su di lui. In questa settimana con tre partite Mourinho dovrà ragionare al meglio sulle energie e non sbagliare scelte. Magari cercando di ipotecare già domani la qualificazione.