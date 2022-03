Mourinho si sfoga prima della Conference: “Non so cosa sia successo”

José Mourinho torna a farsi sentire in conferenza stampa. L’allenatore ha parlato prima della partita di Conference League contro il Vitesse

José Mourinho sa come si fa. L’allenatore portoghese nelle coppe europee è un vero e proprio maestro, capace di esaltarsi proprio quando serve, anche grazie al suo carisma.

La sua Roma sembra in netta crescita di forma, compattezza e risultati. Ora torna la Conference League, dove i giallorossi sfidano il Vitesse. Per questo il portoghese ha parlato in conferenza, esaltando anche il buon momento dei suoi: “Sono sette partite di fila senza sconfitte in campionato. La squadra ha avuto un buon atteggiamento: quando si arriva alle partite a eliminazione diretta conta ogni dettaglio”.

Però, Mourinho si lamenta per un motivo in particolare: “Per la prima che gioco in Olanda in un campo che non è di calcio. Vengo qui da più di venti anni in campi bellissimi e non so cosa sia successo qui. Sarà difficile giocare, ma veniamo qui per vincere”. Il portoghese non indietreggia circa gli obiettivi di squadra: “Tutti sono in forma. Nell’ultima partita abbiamo fatto cinque cambi perché la panchina era di qualità e lo permetteva. Nel resto della stagione era complicato perché mancava sempre qualcuno. Ora abbiamo una rosa forte e abbiamo due obiettivi da raggiungere. Siamo in lotta per la Champions e ogni partita è decisiva: sono contento dei giocatori. Non ci sarà turnover”.

Roma, Mourinho verso il Vitesse ma con il problema campo

Nessun intenzione di abbandonare l’obiettivo Conference League, ma Mourinho poi si lamenta ulteriormente per il campo: “Ci hanno fatto un concerto rock sopra. Io ho iniziato a lavorare con Van Gaal, posso solo esprimere gratitudine. Considerate le condizioni del terreno, qualcosa ora sta cambiando”. Un problema in più in vista di una partita comunque da non sottovalutare, ma Mourinho ha intenzione di continuare la striscia positiva di risultati.