“Questi dettagli fanno la differenza”, Lautaro Martinez indica l’errore

Lautaro Martinez ha parlato al termine di Liverpool-Inter: il Toro protagonista con il gol vittoria, trova il difetto ai nerazzurri

Un gol capolavoro che non basta a mandare avanti l’Inter. I nerazzurri hanno ritrovato Lautaro Martinez, ma l’1-0 in casa del Liverpool non è sufficiente per continuare in Champions.

La squadra di Inzaghi esce dalla competizione continentale e si concentra ora sul campionato. Un’eliminazione frutto anche dell’espulsione di Sanchez subito dopo il gol dell’argentino.

Parlando nel post gara a ‘Mediaset’, proprio Lautaro Martinez ha commentato quanto accaduto nel doppio confronto con i Reds: “Sono state due gare importanti, abbiamo fatto il nostro lavoro con umiltà. Dopo il gol c’era grande entusiasmo e abbiamo beccato l’espulsione come accaduto a Madrid. Sono dettagli che condizionano le partite e dobbiamo migliorare: in Champions questi dettagli fanno la differenza”.

Inter, Lautaro Martinez: “Ora testa a campionato e coppa Italia”

L’analisi di Martinez continua: “All’andata abbiamo avuto tante occasioni e poi abbiamo subito due gol evitabili. Oggi non è bastato giocare con determinazione”. Ora c’è da concentrarsi sul campionato: “Lavoriamo per portare l’Inter sempre in alto. Ora dobbiamo concentrarci su campionato e coppa Italia“. Un doppio obiettivo per i nerazzurri che lasciano la Champions con un pizzico di rammarico per un’impresa che è sembrata improvvisamente possibile.