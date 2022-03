Le dichiarazioni in diretta di Sabatino Durante. Il noto agente ha parlato di Inter: lente di ingrandimento puntata su Lautaro Martinez e Barella

Lungo intervento di Sabatino Durante ai microfoni di CMIT TV. L’agente, esperto di calcio internazionale, si è soffermato a parlare di Inter.

Nel mirino sono finiti Barella e Lautaro Martinez, sopravvalutati: “Barella è un apprendista campione – Giovanni Tedesco e Renato Olive, al Perugia, erano più forti di Barella, segnavano 7-8 gol. Un centrocampista offensivo che non segna 5-6 gol è un’opera d’arte incompiuta. Lautaro Martinez? Mi viene da ridere con gli ultimi titoli sui giornali. Aveva firmato con l’Atletico Madrid, se è andato all’Inter è un po’ merito mio. Il gol di ieri ti dimostra le qualità che ha ma la percentuale di realizzazione non è da fuoriclasse. Fa gol bellissimi ma ne sbaglia tantissimi. Per far un gol deve tirare cinque volte. Lewandovski tira due volte e fa un gol. Ma la colpa è nostra, che dopo due gol li esaltiamo. Dybala? Non è mai stato il calciatore che poteva essere. Non è Messi. Il nostro calcio è di terzo livello”.

Inter, Dagli acquisti mancati al futuro di Martinez: parla Durante

Futuro Lautaro – “Rimarrà ancora un anno all’Inter e poi potrà andare in Spagna o in Inghilterra. L’Inter si è lasciata sfuggire Alvarez, con lui poteva lasciar andare Martinez”.

Acquisti mancati – “In Italia dormiamo, ho proposto Diaz e nessuno mi ha preso in considerazione. Hai la possibilità di prendere Militao a due milioni e non lo prendi. Di chi è la colpa? Di che prende i giocatori, di chi punta su Sanchez o Vidal”.

Titolo all’Inter – “Se non vince lo Scudetto, sarebbe un grosso problema per Inzaghi perché è di gran lunga la squadra più forte. Il Napoli continua ad essere la rivale principale. E’ stato vittima di un episodio contro il Milan. Le due squadre si equivalgono e l’episodio ha fatto la differenza. Il Milan c’ha dalla sua parte una cosa straordinaria: ha due ds che vanno al campo, non sono due amministrativi. Stanno vicini al tecnico. Molti allenatori sono uomini soli”.