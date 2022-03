CM.IT | Milan, fari puntati su Giroud e Ibra: le ultime da Milanello

Il Milan dopo la vittoriosa trasferta di Napoli torna in campo per lavorare in vista dei prossimi impegni. Le ultime

Secondo allenamento settimanale per il Milan di Stefano Pioli. La squadra si è allenata in mattinata a Milanello. Al centro sportivo di Carnago si è tornati a lavorare in vista della sfida contro l’Empoli di sabato prossimo.

Le attenzioni erano puntate chiaramente sui due attaccanti, Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, che ieri hanno lavorato in palestra. Non è scattato, però, l’allarme: lo svedese, come al solito, si autogestisce. Sta bene e contro i toscani ci sarà ed è pronto ad aumentare il proprio minutaggio.

Milan, Giroud corre verso Empoli

Passo in avanti per il francese, che come appreso dalla redazione, ha lavorato sul campo, con corsa. Stesso programma per Alessio Romagnoli, che ha smaltito i guai fisici accusati contro l’Udinese e che non gli hanno permesso di esserci contro il Napoli.

Nessun problema dunque per Giorud, che aveva lasciato il Maradona, davvero malconcio, per un taglio importante sopra la caviglia e per una distorsione. Non sono serviti esami e contro l’Empoli ci sarà, pronto a far staffetta con Ibrahimovic. Pioli, salvo complicazioni, potrà dunque contare sui due suoi centravanti.