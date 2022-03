Esulta il Milan, Scudetto e firma | Pronto il piano di Maldini

Esulta il Milan per la possibile firma dopo la lotta Scudetto, è già pronto il piano di Maldini nei prossimi mesi

Entusiasta per la vittoria di Napoli, il Milan prosegue con ottimismo la sua rincorsa al sogno Scudetto. Sabato sera, a San Siro, arriva l’Empoli di Andreazzoli, che con il suo gioco propositivo proverà a rendere difficile la vita dei rossoneri, attualmente primi con 60 punti in classifica ma una gara in più rispetto all’Inter, che segue a 58 punti. Sarà la partita di Ismael Bennacer, centrocampista classe 1997 approdato a Milano nel 2019 proprio dalla florida terra empolese.

Dopo un inizio in sordina, il talento franco-algerino ha iniziato ad accumulare ottime prestazioni divenendo uno dei pilastri del centrocampo di Pioli. La sua classe, che gli permette di agire da regista, mezzala o trequartista, si sta rivelando preziosa per i successi del Milan, che ora punta a blindarlo come già fatto con Theo Hernandez e Leao.

Bennacer, conferma il ‘Corriere dello Sport’, si è già messo in lista per un prolungamento contrattuale a tinte rossonere. Il piano di Maldini sembra però già stabilito. Si andrà con ordine anteponendo probabilmente la corsa-scudetto a tutto il resto.

Calciomercato Milan, firma in arrivo per Bennacer: Maldini prepara il rinnovo

Mentre la società ragiona all’offerta del rinnovo, dunque, Bennacer lavora sul campo per continuare i progressi. Nella stagione in corso si è già messo in mostra con un assist e un gol in 31 presenze totali. La sensazione è che arriveranno molte altre partite e giocate eccellenti nei prossimi anni. Tutte a tinte rossonere.