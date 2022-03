Calciomercato Juventus, bivio Pogba-Dybala | Scelta fatta

Calciomercato Juventus, finale di partita decisivo per il rinnovo di Dybala: la scelta del club bianconero tra lui e Pogba

24 ore a un appuntamento tra i più importanti della storia recente della Juventus, tra quelli avvenuti fuori dal campo. Dopo mesi di rinvii e con una situazione che appare profondamente cambiata rispetto all’ultimo rendez-vous, i bianconeri incontreranno domani Jorge Antun, l’agente di Paulo Dybala. Un summit che dirà molto sui piani futuri del club.

La situazione tra le parti è nota. Come ricordato da Calciomercato.it, il rinnovo di Dybala, con un contratto in scadenza a giugno, è piuttosto complesso. La proposta che sarà messa sul tavolo per la ‘Joya’ sarà probabilmente al ribasso sia per quanto riguarda l’ingaggio (da 8 milioni a 7 di parte fissa), che per la durata del contratto (da quadriennale a triennale). Lo scenario, in particolare, indirizza anche la decisione relativa al ritorno di fiamma, l’ennesimo, per Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, domani l’appuntamento con Dybala | Decisione presa

Secondo ‘Tuttosport’, qualora con Dybala si arrivasse all’interruzione delle trattative e all’addio, il risparmio sul suo ingaggio permetterebbe di dare l’assalto al francese. A patto che quest’ultimo, comunque, venga incontro alla Juventus, rivedendo leggermente al ribasso le sue richieste. Quello dell’addio di Dybala, inoltre, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, è uno scenario che starebbe prendendo corpo per via di alcune valutazioni della dirigenza. Dal punto di vista fisico, la ‘Joya’ ultimamente non ha fornito molte garanzie. E in generale, tutta la squadra potrebbe virare verso un identikit tecnico-tattico improntato a un gioco qualitativo ma reattivo e improntato su grande struttura. L’acquisto di Vlahovic e l’idea Zaniolo (che potrebbe comporre un tridente da sogno insieme a Chiesa) si inserirebbero proprio in questo tipo di strategia.