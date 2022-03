La lotta tra le big europee si protrae spesso in sede di calciomercato. Questa volta le italiane dovrebbero rimanere all’asciutto: pronto per Barcellona

In casa Juventus, col passare del tempo i risultati stanno arrivando a poco a poco, ma i tifosi bianconeri non sono ancora soddisfatti totalmente della situazione in divenire e del lavoro di Massimiliano Allegri che però punta forte al quarto posto ed è avanti nel doppio confronto per raggiungere la finale di Coppa Italia. Obiettivi diversi per il Milan che lotta invece per lo scudetto con Napoli e soprattutto Inter, con i rivali nerazzurri da fronteggiare anche sulla strada anche per la finale di Coppa Italia.

La Roma di Josè Mourinho vive invece un campionato differente, fatto di alti e bassi ed ora è reduce da un buon momento complessivo con una fiammella di speranza, seppur flebile, riaccesa anche per la zona Champions. Queste tre squadre avevano in comune un obiettivo accostato in momenti diversi, ovvero Noussair Mazraoui 24enne terzino dell’Ajax che lascerà Amsterdam a fine stagione.

Calciomercato, Mazraoui sempre più vicino al Barcellona: niente Italia per lui

La destinazione di Mazraoui però non sarà italiana. Il contratto è in scadenza a giugno e dunque si trasferirà a costo zero ma la sua prossima squadra potrebbe essere il Barcellona di Xavi, che ha avviato una grande rivoluzione da questa stagione, che in questo periodo sta anche portando in dote i primi frutti.

Secondo quanto sottolineato da ‘fichajes.com’ il club catalano è molto vicino a rilevare il marocchino dall’Ajax dopo essere stato nel mirino per diverse settimane. Il Barça peraltro ha già messo sul tavolo un’offerta al suo agente Mino Raiola, col quale starebbe trattando anche per Erling Haaland. Nonostante il filo rosso che accompagna i due calciatori, restano comunque operazioni slegate tra di loro con Mazraoui certamente più semplice e fattibile da portare alla corte di Xavi in vista della prossima estate, con buona pace delle altre squadre accostate in questi mesi.