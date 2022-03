La Juventus nel prossimo calciomercato estivo può provare l’afafre da 40 milioni di euro, il talento ha già deciso

Ragazzo prodigio all’Anderlecht, mezzo flop al Monaco e protagonista al Leicester. E’ il brevissimo riassunto della giovane carriera di Youri Tielemans, centrocampista belga classe 1997 delle Volpi inglesi. Il suo nome è noto al grande calcio da circa 9 anni, avendo esordito in Champions League già nel 2013. La definitiva esplosione sta quindi arrivando parallelamente alla sua maturazione dopo alcune stagioni in sordina. Inevitabili le indiscrezioni di calciomercato, che in Italia riguardano anche la Juventus.

Da mesi, riporta ‘footmercato.net’, tutti i più grandi club europei sono sulle sue tracce: Manchester United, Arsenal, Real Madrid e Barcellona tra gli altri. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e, a meno di un rinnovo, dovrebbe lasciare il Leicester la prossima estate. Il prezzo stabilito dagli inglesi si aggira sui 40 milioni di euro.

Come scrive il portale, il Manchester City sarebbe in contatto regolare col suo agente. Tielemans farebbe parte del progetto di gioco portato avanti da Pep Guardiola, ma la sua volontà sembra diversa. Da tempo il giocatore sognerebbe infatti il Real Madrid, che cerca il valido erede di Modric. Della situazione potrebbe provare ad approfittarne anche la Juventus, che ha già avviato il processo di ringiovanimento della sua rosa.

Calciomercato Juventus, sfida alle big europee per Tielemans

Nonostante Tielemans preferisca il Real Madrid, in estate potrebbe scatenarsi l’asta di mercato. La Juventus, che pure lo segue da anni, si troverebbe invischiata in una lotta costosissima dalla quale difficilmente potrà uscirne vincente. E’ noto infatti che i club inglesi abbiano disponbilità economiche nettamente superiori.

Il giocatore, intanto, continua a dispensare magie in campo. Nella stagione in corso, in 33 presenze totali, ha già realizzato 7 gol e 3 assist. Se il Leicester dovrà tentare la strada del rinnovo per non farlo partire, le big europee corrono a gran velocità per ottenere la pole e tagliare il traduardo prima di tutti.