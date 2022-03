Calciomercato, 50 milioni non bastano: il top player ‘snobba’ la Juventus

La Juventus è già al lavoro per rinforzare anche il centrocampo in vista del calciomercato estivo. Occhi sul super colpo

Finalmente una settimana intera di lavoro per Massimiliano Allegri dopo il tour de force degli ultimi mesi tra tutte le competizioni. I bianconeri sono tornati in campo questa mattina per preparare la sfida alla Sampdoria.

La Juventus tornerà in campo sabato contro i blucerchiati per consolidare ulteriormente il quarto posto in classifica sperando in nuovi passi falsi delle tre davanti. Nel frattempo, tiene sempre banco il calciomercato e la questione rinnovi in casa bianconera. Come raccontato da Calciomercato.it, sono in ballo altri quattro prolungamenti oltre a quello di Paulo Dybala. Se per esempio per De Sciglio si registra globalmente un certo ottimismo, una situazione ancora incerta è quella di Federico Bernardeschi. La sua priorità rimane la Juventus, ma non c’è ancora l’accordo economico e le parti si aggiorneranno nelle prossime settimane. Parallelamente, la dirigenza è al lavoro per rinforzare anche il centrocampo.

Calciomercato Juve, de Jong sempre nel mirino | Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Onda Cero’, la Juve è in prima fila per Frenkie de Jong. Il gioiello del Barcellona è spesso sostituito da Xavi e dato in bilico in vista del prossimo calciomercato estivo. Tuttavia, il Barça lo reputa quasi incedibile e si priverà dell’ex Ajax solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile da oltre 50 milioni di euro. Inoltre lo stesso de Jong sarebbe più propenso a restare in Catalogna che a trasferirsi in bianconero. Insomma, strada tutta in salita per Cherubini.