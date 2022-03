L’Inter non va avanti in Champions pur tenendo testa al Liverpool: cambio in panchina per il salto di qualità

A testa alta. L’Inter esce dalla Champions League giocandosi la qualificazione quasi alla pari con il più quotato Liverpool. Nel doppio confronto con i Reds i nerazzurri hanno disputato due prestazioni buone, pagando però alcuni errori.

“Questi dettagli in Champions fanno la differenza” ha spiegato Lautaro Martinez nel post gara, alludendo all’espulsione di Sanchez subito dopo il suo gol che ha bissato quella di Barella nella gara contro il Real Madrid.

Dall’Anfield Road esce comunque una squadra convinta dei propri mezzi in ottica campionato, ma anche la consapevolezza per la società che serve fare qualcosa per poter fare un ulteriore salto di qualità. Ma dove il club può intervenire per consentire alla squadra di fare lo step necessario per competere anche in campo internazionale? E’ questa la domanda che Calciomercato.it ha posto ai propri utenti sul canale Telegram.

Calciomercato Inter, Simeone per il salto di qualità: il sondaggio

L’Inter ha bisogno di accorciare ancora le distanze con le grandi d’Europa, in che modo lo hanno detto gli utenti che hanno risposto al sondaggio pubblicato sul nostro canale Telegram. La scelta era tra un colpo alla Koulibaly, alla Milinkovic-Savic, un Dybala in attacco oppure Simeone in panchina.

Proprio l’allenatore argentino è quello che ha ottenuto il maggior numero di voti. Per il 34% di chi ha votato, Simeone in panchina garantirebbe il salto di qualità all’Inter. Pochi di meno gli utenti che indicano in un Milinkovic-Savic il profilo giusto per far avvicinare i nerazzurri al vertice europeo (31%). Il 23% indica Dybala nel profilo giusto, mentre soltanto il 12% ha espresso la propria preferenza per Koulibaly o comunque un colpo di questo tipo. Niente Inzaghi quindi, per gli utenti è Simeone il nome giusto per far fare il salto di qualità all’Inter.