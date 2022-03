Inzaghi trema, big nel mirino del Bayern: Inter può rivenderlo al doppio

Un big dell’Inter di Inzaghi sarebbe nel mirino del Bayern Monaco di Nagelsmann: tutti i dettagli

L’Inter ha salutato la Champions League a testa alta sfiorando l’impresa sul campo del Liverpool di Klopp. Rimangono la vittoria ad Anfield e i rimpianti dell’andata, dove si è vista un’ottima prestazione in cui è mancato solo il gol.

“Abbiamo fatto una grande gara, i ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo fatto bene, c’è solo rammarico per la partita d’andata. Dopo il nostro gol sembrava che il Liverpool avesse accusato il colpo, ma subito dopo è arrivato il rosso di Sanchez che ha indirizzato la qualificazione. Questa squadra era undici anni che non faceva un ottavo di Champions League, ce la siamo giocata alla pari con la squadra più forte d’Europa. Non siamo stati inferiori”. Nel post partita Simone Inzaghi ha applaudito la sua squadra. Ad Anfield non è stata la gara di Dumfries, piuttosto sottotono, ma l’esterno olandese è cresciuto notevolmente negli ultimi mesi conquistando sempre maggiore fiducia sulla fascia destra che era di Hakimi. Le sue prestazioni avrebbero addirittura attirato l’attenzione del Bayern Monaco.

Calciomercato Inter, Bayern Monaco sulle tracce di Dumfries

Secondo quanto riportato dalla ‘BILD’, c’è anche Dumfries nella lista del Bayern Monaco di Nagelsmann in vista del prossimo calciomercato estivo. Il club bavarese è alla ricerca di un terzino destro e avrebbe messo nel mirino anche l’olandese, oltre a Mazraoui dell’Ajax. L’ex PSV è sbarcato in estate a Milano per circa 13 milioni di euro, una valutazione che potrebbe essere raddoppiata dai campioni di Germania per strapparlo ai nerazzurri. Il Bayern è alla finestra anche per Dumfries.