Erling Haaland è uno dei calciatori più contesi sul mercato per via di una clausola rescissoria valida per la prossima estate

Mancano ancora diversi mesi all’apertura del calciomercato, ma i grandi club in Europa hanno già iniziato a muoversi su quelli che saranno gli obiettivi pregiati della prossima sessione. Tra questi come non menzionare Erling Haaland, da due anni a questa parte considerato tra i migliori realizzatori in circolazione.

Il centravanti norvegese è di proprietà del Borussia Dortmund, ma una clausola rescissoria presente sul suo contratto e valida per la prossima estate dovrebbe agevolare la sua uscita. Il classe 2000, assistito da Mino Raiola, potrà dunque essere acquistato per 75 milioni di euro. Una cifra apparentemente ‘avvicinabile’ rispetto ai trasferimenti ultra milionari delle ultime stagioni, se non fosse per altri costi che andranno necessariamente calcolati.

Come filtrato nelle scorse ore dal Barcellona – uno dei club più interessati al ragazzo – è stato stimato un costo complessivo pari a 250 milioni per l’intera operazione: 75 per il cartellino, 50 di commissioni e 125 per l’ingaggio quinquennale. Una cifra che pochissime società potrebbero mettere sostenere in questo periodo storico e che allontana i blaugrana dall’obiettivo norvegese.

Calciomercato, il Bayern Monaco prepara 200 milioni per Haaland

Considerando in questo momento il Real Madrid fuori dalla corsa per Haaland, visto che il grande sogno di Florentino Perez è legato all’ingaggio a costo zero di Kylian Mbappé, non rimane che il Manchester City tra i principali pretendenti per l’attaccante del Borussia Dortmund. Come rivelato da ‘Sport Bild’, però, a sorpresa potrebbe rientrare in corsa anche il Bayern Monaco.

La dirigenza bavarese prima o poi dovrà necessariamente preparare l’eredità di Robert Lewandowski, il cui contratto – con scadenza giugno 2023 – potrebbe non essere rinnovato per volontà del calciatore. In Germania sono convinti che il Bayern potrebbe investire ben 200 milioni di euro per l’intera operazione Haaland. Una cifra che verrà garantita dal rinnovo del contratto con ‘Telekom’, sponsor principale del club. La maxi azienda che opera nel campo delle telecomunicazioni verserà infatti 200 milioni nel nuovo accordo valido per le prossime 4 stagioni.