Gian Piero Gasperini era atteso per la conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Bayer Leverkusen

Non sta di certo attraversando il miglior momento della stagione l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Reduce dalla sconfitta dell’Olimpico contro la Roma, la formazione bergamasca da qui in avanti difficilmente potrà concedersi altri passi falsi per rimanere in scia della Juventus nella corsa verso la Champions League.

I primi due mesi del 2022 non sono stati certamente semplici sul piano degli infortuni per l’Atalanta, che solo negli ultimi giorni ha ricominciato a recuperare pedine importanti. Tra questi, ad esempio, Gasperini si aspetta di rivedere il miglior Muriel da qui a fine stagione, in quanto unico centravanti puro a disposizione in virtù dell’assenza di Duvan Zapata: “Non esiste un caso Muriel, è sempre un ragazzo positivo. A volte fa il suo ruolo bene, a volte meno bene. Ma è un ragazzo molto positivo”.

Proprio la scarsa vena realizzativa del colombiano ha penalizzato il rendimento altalenante dei bergamaschi in campionato, ma l’allenatore non è d’accordo con chi parla di crisi vera e propria: “Crisi? Ci sono stati tanti episodi particolari di seguito in campionato, ma non ne parla nessuno. Io la penso diversamente e faccio un passo indietro, quindi non ne parlo”.

Atalanta-Bayern Leverkusen, Gasperini sul recupero di Zapata

In vista dell’andata degli ottavi di finale di Europa League di domani sera contro il Bayer Leverkusen e dei prossimi impegni a stretto giro nel calendario dell’Atalanta, Zapata non sarà chiaramente a disposizione. Come spiegato da Gasperini in conferenza stampa servirà un po’ di pazienza: “Zapata è l’unico infortunato, ma è un elemento… non dieci. Non credo che recupererà in tempi utili, forse nell’ultimo mese. Mercato tra Ucraina e Russia? Va fatto quando va fatto, a gennaio o giugno. Non è la cosa migliore da fare, non c’è tempo se non per poche partite”

Atalanta che nelle ultime settimane è passata nelle mani degli americani, una nuova proprietà che l’allenatore non ha ancora avuto modo di conoscere: “No, non sono ancora arrivati qui a Bergamo. Per i tempi non dovete chiedere a me, dovete chiedere alla società”.

Infine, chiudendo sulla pericolosità della formazione tedesca, Gasperini ha le idee abbastanza chiare: “Giocare in trasferta non è mai semplice per nessuno. Il Bayer Leverkusen è una squadra compatta, contro il Bayern Monaco ha giocato molto bene. Al di là dei discorsi casa o trasferta dobbiamo pensare al campo e valutare questa squadra nella sua globalità”.