Il Napoli fallisce ancora: confronto duro negli spogliatoi | Cosa è successo

Il match di domenica perso col Milan ha lasciato qualche strascico nello spogliatoio del Napoli

Due giorni fa la Serie A ha vissuto una delle giornate potenzialmente più decisive della stagione. Da una parte Roma-Atalanta che ha rilanciato definitivamente Mourinho e messo nei guai Gasperini nella corsa al quarto posto, ma soprattutto lo scontro diretto tra Napoli e Milan. I rossoneri sono tornati in vetta, anche se provvisoria, ma in primis hanno fatto un’ulteriore iniezione di fiducia che può dargli uno slancio fondamentale nel rush finale.

Come successo già nel derby con l’Inter, da cui il Milan da un potenziale -7 è sostanzialmente risorto, la serata del ‘Maradona’ può dare a Pioli una spinta in avanti clamorosa. Più che altro a livello mentale. Ma se da una parte i rossoneri esultano e puntano a sfruttare l’onda lunga, il Napoli rischia invece di demoralizzarsi. Un capitombolo bello grosso in considerazione dell’attesa enorme dei tifosi e di uno stadio bollente nonostante il freddo. Ma che ancora una volta non ha avuto modo di vedere la trasformazione definitiva degli azzurri. Sì perché la vittoria clamorosa con la Lazio è arrivata in trasferta mentre negli ultimi mesi Verona, Fiorentina, poi Inter e Milan, hanno fatto svanire tutti i sogni.

Napoli, dopo il Milan confronto duro tra i giocatori nello spogliatoio

Ma il Napoli ancora c’è, è largamente in corsa per lo scudetto perché mancano dieci partite. Certo, non potrà più sbagliare neanche una partita e dovrà fare attenzione anche alla Juventus che sta risalendo. Col Verona in casa la squadra di Gattuso ha perso incredibilmente la Champions all’ultima giornata di campionato, con la Fiorentina i giocatori di Spalletti sono usciti dalla Coppa Italia. Sempre al ‘Maradona’ il Napoli non è riuscita ad andare oltre l’1-1 con l’Inter in una partita che poteva essere decisiva. Idem col Milan, dove ha perso un’occasione d’oro per il primo posto mettendosi in una situazione complicatissima. Ancora davanti ai propri tifosi.

Ai giocatori in campo questa serie di delusioni, soprattutto in casa, sono pesate parecchio già da domenica sera. Come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, subito dopo il ko con i rossoneri nello spogliatoio del ‘Maradona’ è andato in scena un confronto piuttosto aspro tra i calciatori azzurri. In particolare i più esperti avrebbero rinfacciato ad altri una concentrazione e un livello non andatti all’importanza e al livello della partita. Le sensazioni post-Verona per alcuni sono tornate, l’insofferenza per quel salto che manca era ben presente. Con Spalletti da una parte anche contento almeno di quello sfogo, che denota una reazione e una voglia di cambiare le cose. “Chi soffre la pressione deve farsi da parte”, aveva detto lo stesso mister nel dopo-gara.