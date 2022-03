Le ultime notizie legate al Milan in vista del match contro l’Empoli di sabato sera. La squadra è tornata ad allenarsi a Milanello

Dopo la grande vittoria contro il Napoli, che ha rilanciato le ambizioni d’alta classifica, il Milan ha usufruito di una giornata di riposo. Oggi la squadra di Stefano Pioli è tornata a lavorare a Milanello in vista della partita di sabato prossimo contro l’Empoli.

Le attenzioni erano rivolte chiaramente su Olivier Giroud. L’attaccante uscito malconcio dal Maradona, oggi ha svolto un lavoro a parte, in palestra, così come Zlatan Ibrahimović. Nessun allarmismo per due attaccanti, con Pioli che si augura di riabbracciarli in questi giorni per poterli avere a disposizione per la partita con i toscani.

Milan, Romagnoli verso il recupero

Le buone notizie sono legate ad Alessio Romagnoli, che si avvicina al rientro in gruppo: oggi – come appreso dalla redazione – il difensore ha svolto un lavoro personalizzato sul campo. Domani la squadra tornerà ad allenarsi in mattinata. Gli occhi saranno ancora una volta puntati sui due centravanti