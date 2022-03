“Non ne azzecca una”: Liverpool-Inter, chiedono l’addio immediato

Buon primo tempo dell’Inter in casa del Liverpool ma c’è un nerazzurro che scatena le critiche: chiesto l’addio immediato

Bocciatura pesante. L’Inter tiene bene il campo in casa del Liverpool, pur chiamata a rimontare i due gol di svantaggio.

I nerazzurri sono protagonisti di un primo tempo tutto sommato positivo pur non riuscendo ad accorciare le distanze create nella gara di andata. Tutto questo non è bastato però a placare la rabbia dei tifosi che si sono scatenati nella critica ad un nerazzurro. Una bocciatura netta nei confronti di uno dei calciatori scelti da Inzaghi per provare a ribaltare la situazione in un campo difficile qual è l’Anfield Road.

E’ Arturo Vidal ad aver scatenato le ira dei tifosi nerazzurri. Il cileno è beccato sui social con continuità, in alcuni casi insieme al connazionale Sanchez. L’ex Barcellona ha sbagliato diversi palloni in avvio di match e questo ha influenza certamente il giudizio dei sostenitori interisti.

In molti lo vorrebbero fuori dal campo all’intervallo e c’è anche chi suggerisce di mandarlo via dall’Inter già tra primo e secondo tempo. I giudizi su Vidal sono praticamente unanimi e tutti evidenziano gli errori commessi dal calciatore.

Liverpool-Inter, Vidal bocciato: “Mandiamolo in Brasile”

“Vidal in affanno già al riscaldamento”, scrive un utente, mentre la stroncatura di un altro tifoso è ancora più drastica: “Vattene a giocare in Brasile a fine primo tempo”. In pochi salvano il cileno per quanto fatto vedere questa sera in campo e così la sintesi della prestazione di Vidal è in questo tweet: “Non ne ha azzeccata una”.

Come detto il 32enne non è l’unico nerazzurro bersagliato dalla tifoseria interista. Anche Alexis Sanchez non ha fornito una prestazione all’altezza della attese, almeno a giudicare dai commenti sui social: “Sanchez e Vidal fanno a gara al cileno che sbaglia di più” il cinguettio che sintetizza il giudizio social.

Ecco alcuni tweet sul centrocampista cileno:

Vidal in affanno gia dal riscaldamento #LiverpoolInter — G (@etciuu) March 8, 2022

vidal mi sta facendo innervosire dopo neanche un quarto d’ora — Marti 🧸⁴⁴₆₃ (@martinloveslh) March 8, 2022

Non ne azzecca una Vidal #LiverpoolInter — Papo (@paposorma) March 8, 2022

Io vidal lo voglio in Cile — Lisq (@lisa__lisah) March 8, 2022