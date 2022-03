Sanchez macchia una grande prestazione con l’espulsione, Salah si sveglia solo nella ripresa. Inzaghi fa sudare Klopp: Inter fuori, Liverpool ai quarti soffrendo

LIVERPOOL

Alisson 6,5 – Fa vedere di che pasta è fatto sulla punizione calciata da Calhanoglu. Non può nulla sul destro di Lautaro.

Alexander-Arnold 7 – Prende presto le misure a Perisic ed è bravo in un paio di occasioni a tagliare la strada a Lautaro Martinez. Piedi da fantasista e personalità, oggi è il miglior terzino destro al mondo.

Matip 5 – Non sa nemmeno lui come prende la traversa. Regala all’Inter il pallone dello 0-1.

Van Dijk 6 – Quando si precipita in area fa paura, attaccato fa invece molta fatica, vedi l’azione del gol.

Robertson 7 – Intimidisce Dumfries costringendolo a stare spesso lontano dagli attaccanti. Gioca con equilibrio, intelligenza, senza strafare.

Jones 5,5 – Ci prova, ma non è all’altezza dei suoi compagni di reparto. (Dal 65′ Keita 5,5 – Chiamato a dare anche supporto ai tre davanti, alla fine combina poco)

Fabinho 6,5 – Dà ordine soprattutto nei momenti difficili, riuscendo al contempo a spingersi in avanti. Giocatore totale.

Thiago Alcantara 6 – Poco appariscente, forse anche un po’ lento ma in ogni caso un punto di riferimento importante. (Dal 65′ Henderson 6 – Cerca di dare equilibrio in un momento difficile)

Salah 5,5 – Poco servito, poco ispirato e ben marcato da Bastoni con il supporto, non costante, di Perisic. Si sveglia nella ripresa mandando la palla due volte sul palo.

Diogo Jota 5 – Parte bene poi finisce per spegnersi. Manca tutto o quasi alla sua prestazione. (Dall’83’ Luis Diaz sv)

Mane 5,5 – Va a prendersi la palla a centrocampo per non uscire dalla partita, così però molte delle sue qualità vanno a perdersi.

All.Klopp 5 – Uno dei peggiori Liverpool della stagione, questo anche per merito dell’Inter ed evidentemente in virtù dello 0-2 dell’andata. Va ai quarti sudando più del previsto, per prendersi la coppa servirà qualcosa in più.

INTER

Handanovic 5,5 – Nella ripresa si avventa in uscita con coraggio ma pasticciando, per sua fortuna Salah calcia sul palo.

Skriniar 7 – Garantisce solidità e tempi giusti all’intero reparto. Sempre difficile da superare. Giganteggia anche da sostituto di de Vrij.

De Vrij 6,5 – Jota ogni tanto lo mette in difficoltà, ma l’olandese sa sempre cavarsela riuscendo a dare qualità e profondità alla prima uscita dell’Inter. Esce all’intervallo per un affaticamento al polpaccio. (Dal 46′ D’Ambrosio – Ha una grande occasione che non riesce a sfruttare spedendo il pallone alle stelle).

Bastoni 7,5 – Partita ai limiti della perfezione contro un cliente scomodissimo come Salah.

Dumfries 4,5 – Senza coraggio, senza qualità. Una partitaccia quella dell’olandese. (Dal 74′ Darmian sv)

Vidal 7 – Il bello e il brutto del cileno tutto in novanta e passa minuti. Alla fine prevale il bello perché, al di là dei limiti, fa sentire la sua presenza riuscendo a trascinare i compagni. Nel finale evita il pari.

Brozovic 6 – A volte si intestardisce palla al piede finendo per perderla. Riesce a far girare la squadra a intermittenza, esce zoppicando. (Dal 74′ Gagliardini sv)

Calhanoglu 6,5 – Solo un paio di palloni sbagliati e qualche inserimento mancato. In generale però una prova positiva del turco. (Dall’83’ Vecino sv)

Perisic 7 – Alexander-Arnold gli prende le misure, ma nella ripresa a campo aperto riesce a sfondare. Leader tecnico anche stasera.

Lautaro Martinez 7 – Impalpabile fino al golazo che riapre i giochi, anzi che illude visto poi come è andata a finire. Dopo la tripletta in campionato, ecco la rete in Champions che mancava da più di un anno. L’argentino lancia segnali importanti di rinascita. (Dal 74′ Correa sv)

Sanchez 6,5 – Il migliore in campo fino all’espulsione, per eccesso di generosità, che ovviamente macchia la prestazione azzoppando i sogni di rimonta dell’Inter.

All.Inzaghi 7,5 – Tra andata e soprattutto ritorno in campo si è vista una grande Inter in quanto a personalità e qualità di gioco. Accarezza l’impresa, vincendo contro una squadra che in casa non perdeva da una vita. Alla fine va fuori, ma a testa altissima – e non è una frase fatta – contro un avversario più forte e più preparato a questo genere di partite. Ora deve vincere lo scudetto per rendere eccellente la stagione e fare davvero meglio (in Europa già lo ha fatto) del suo predecessore.

Arbitro Lahoz 6,5 – Fa vedere chi comanda, cioè lui. Il rosso a Sanchez ci sta tutto, anche se il cileno non entra per far male su Fabinho.

TABELLINO

LIVERPOOL-INTER 0-1

62′ Lautaro Martinez



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones (65′ Keita), Fabinho, Thiago Alcantara (65′ Henderson); Salah, D. Jota (83′ Luis Diaz), Mane. All. Klopp

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij (46′ D’Ambrosio), Bastoni; Dumfries (74′ Darmian), Vidal, Brozovic (74′ Gagliardini), Calhanoglu (83′ Vecino), Perisic; Lautaro Martinez (74′ Correa), Sanchez. All. Inzaghi

ARBITRO: Lahoz (SPA)

VAR: Munuera

AMMONITI: Diogo Jota, Vidal, Sanchez, Robertson, Mane, Bastoni, Gagliardini

ESPULSI: Sanchez, Farris

NOTE: 5′ recupero pt; 5′ st