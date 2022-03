Liverpool-Inter, orgoglio Inzaghi: “Rammarico per l’andata”

Simone Inzaghi ha commentato il successo dell’Inter sul campo del Liverpool che non è bastato per andare avanti in Champions

Rammarico e orgoglio. Simone Inzaghi commenta l’inutile vittoria dell’Inter sul campo del Liverpool, rivendicato l’ottima prestazione della sua squadra. L’allenatore nerazzurro a ‘Mediaset’ si dimostra orgoglioso per quanto fatto dai suoi calciatori ad Anfield Road.

“Abbiamo fatto una grande gara, in uno stadio difficilissimo contro una squadra forte. C’è un po’ di rammarico per l’andata, il 2-0 non era un risultato giusto. Dopo l’1-0 il Liverpool ha accusato il colpo, poi c’è stata l’espulsione di Sanchez che ha segnato l’ultima mezzora”.

ALL’ALTEZZA – Inzaghi continua rivendicato la doppia prestazione: per il tecnico l’Inter è stata all’altezza della sfida con i Reds. “Non dimentichiamo che da 11 anni questa squadra non faceva gli ottavi di Champions. Abbiamo affrontato la squadra più forte ma non siamo stati inferiori”.

Liverpool-Inter, Inzaghi pensa al campionato: il punto di de Vrij e Brozovic

Inzaghi ha poi fatto il punto sulle condizioni di de Vrij e Brozovic, usciti acciaccati dal match. “Sappiamo che domenica abbiamo una partita complicata, contro un avversario in forma. Dobbiamo vedere: abbiamo dovuto cambiare de Vrij per un indolenzimento, Brozovic uguale. Speriamo possano recuperare in fretta perché sono giocatori importanti”.

INTER FAVORITA – “Non lo so. Penso alla mia squadra, a quello su cui posso incidere. Dobbiamo recuperare energie spese in questo doppio confronto: ce lo siamo giocati al meglio”.