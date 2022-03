Ansia scudetto, emergenza infortuni | Inzaghi perde due big

Tegola per il talento di Inzaghi durante Liverpool-Inter, infortunio e sostituzione a fine primo tempo

Tegola per l’Inter durante la gara odierna contro il Liverpool, valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League. Dopo la fine del primo tempo, al rientro in campo per la seconda frazione, il difensore Stefan de Vrij è stato sostituito a causa di un affaticamento al polpaccio sinistro. Al suo posto Inzaghi ha deciso di schierare Danilo D’Ambrosio.

Restano quindi da valutare le sue condizioni al ritorno a Milano in vista della trasferta di Torino prevista domenica sera. Il problema del centrale olandese arriva nel momento chiave della stagione, con i nerazzurri in cerca di vittore decisive per continuare a lottare per lo scudetto e non solo. Ulteriori novità sono quindi attese nelle prossime ore.

Nel secondo tempo, al minuto 72, anche Marcelo Brozovic ha accusato un problema fisico. Il croato ha provato a giocare per alcuni minuti sbagliando anche un retropassaggio per Handanovic, che pur impegnandosi non è riuscito a evitare il calcio d’angolo. Al minuto 75 Brozovic è stato quindi sostituito da Gagliardini. Anche per lui la prima diagnosi parla di un affaticamento al polpaccio, ma destro.

Liverpool-Inter, doppio infortunio: ansia Inzaghi per la volata Scudetto

Come già spiegato, i problemi fisici dei due titolari dell’Inter mettono in apprensione Simone Inzaghi. La lotta Scudetto si sta facendo sempre più difficile e all’orizzonte si stagliano, entro fine marzo, altre due gare impegnative.

La prima sarà la trasferta di domenica contro i granata. Successivamente, alla 30a giornata, a San Siro arriverà la Fiorentina di Italiano, in cerca di punti importanti per ottenere un piazzamento europeo. Avere in campo de Vrij e Brozovic potrebbe rivelarsi decisivo.