Kulusevski super al Tottenham, tutti contro Allegri | “Vada a nascondersi”

Dejan Kulusevski si sta ritrovando al Tottenham dove ha avuto un grande impatto, in casa Juve aumentano i rimpianti e le critiche ad Allegri

Il suo trasferimento a gennaio insieme a Rodrigo Bentancur al Tottenham, per una cifra complessiva di 65 milioni di euro, è stato salutato come un grandissimo affare da molti in casa Juventus, tifosi compresi. Ma ora, l’addio di Dejan Kulusevski sta destando qualche rimpianto.

Ottimo, l’impatto dello svedese con la squadra di Conte. In sei gare disputate, quattro delle quali partendo da titolare, già due reti e tre assist, oltre il fatturato che aveva accumulato in 27 gare, spesso da comprimario, con la Juventus. Una rete contro il Leeds, due assist contro l’Everton, nelle ultime due in Premier League, e una mano concreta a spingere gli Spurs nuovamente in corsa per un posto in Champions. I commenti sui social si sprecano e molti non sono teneri con Massimiliano Allegri.

Kulusevski splende con Conte e Allegri finisce nel mirino: “E’ la morte degli attaccanti”

L’allenatore della Juventus, con lo svedese classe 2000, non si è mai preso troppo. Al tecnico livornese si rinfaccia un utilizzo limitato e spesso con le mansioni sbagliate, di un giocatore che aveva dimostrato nei suoi trascorsi italiani di avere ottime potenzialità. “Avete visto Kulusevski in Premier League? Allegri e dirigenza dovrebbero solo andare a nascondersi“, è uno dei commenti più caustici sui social. L’allenatore viene accusato di penalizzare i giovani attaccanti: “Per loro, è la morte. Dybala si avvia verso la fine, Kean è un fantasma, temo che Vlahovic farà la stessa fine“. Ecco alcuni tra i tweet più velenosi:

@MarcelloChirico Hai visto Kulusesky il Premier League? La Juve gioca il peggior calcio qui in Italia. È un' offesa al bel gioco. Tra l' altro sta avendo solo fortuna. Non andrà lontano. Allegri e dirigenza dovrebbero sparire anzi nascondersi!! — Mico (@micos56) March 8, 2022

Allegri is just death for any young attacker, look at Kulusevski at Totenham where he is actually playing, Dybala is getting finished, Kean is 💀 already, at this point I am afraid he will ruin Vlahović. https://t.co/3syjk7xmBY — ForzaJuve (@Forza_Juve974) March 8, 2022

Non sapete quanto mi fa piacere vedere giocare #Kulusevski

Lo vedi proprio che mentalmente è più leggero, gli è tornata la voglia di giocare a calcio e ora che ha pure la fiducia del suo mister (cosa che non aveva alla Juve) osa tentare la giocata/tirare, e pazienza se sbaglia! — shinji’s mood (@idirinho_93) March 7, 2022