Champions League, Liverpool-Inter 0-1: Sanchez spegne l’illusione

L’Inter vince in casa dell’Inter ma non riesce a ribaltare il 2-0 dell’andata: gol di Lautaro Martinez, espulsione per Alexis Sanchez

Non basta la perla di Lautaro Martinez per ribaltare il 2-0 dell’andata. L’Inter vince in casa del Liverpool ma esce dalla Champions League. L’1-0 finale non è sufficiente ai nerazzurri per andare avanti in Europa ed ora per Inzaghi c’è da concentrarsi sul campionato.

L’Inter ringrazia la fortuna nel primo tempo quando i Reds vendono spegnersi due pericolose occasioni sui legni. Nella ripresa, invece, è Lautaro a far schizzare alle stelle l’entusiasmo interista. Bel gol da fuori area e rimonta che diventa possibile. Soltanto per pochi secondi però visto che Sanchez si becca il secondo giallo e deve lasciare il terreno di gioco. Il cartellino rosso per il cileno spegne le speranze nerazzurre che restano in corsa fino alla fine anche grazie ad un altro palo (il terzo) preso dal Liverpool. L’Inter vince ma non basta: Inzaghi lascia la Champions a testa alta.

LIVERPOOL-INTER 0-1: 62′ Lautaro Martinez (I)

Champions League, Bayern a valanga: è 7-1 al Salisburgo

Se l’Inter vince ma esce dalla Champions, va avanti a valanga il Bayern Monaco. Lewandowski con una tripletta (due rigori) nei primi 23 minuti indirizza il match che poi finisce in goleada per i bavaresi: il risultato finale recita 7-1 per i padroni di casa che volano ai quarti di finale.

BAYERN MONACO-SALISBURGO 7-1: 12′, 21′, 23′ Lewandowski, 31′ Gnabry, 54′, 83′ Muller, 71′ Kjaergaard (s), 85′ Sanè