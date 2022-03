Antonio Cassano torna a parlare e a pungere Allegri: l’ex talento di Bari Vecchia scatenato su Morata, Vlahovic, Arthur, Kulusevski e Bentancur

La Juventus raccoglie risultati, vittorie, punti ma non consensi. Il gioco espresso dai bianconeri in campo proprio non convince nessuno, con qualche difficoltà anche contro lo Spezia in lotta per la salvezza. I bianconeri non sono belli da vedere, ma ora sono almeno efficaci e sempre più vicini al quarto posto che vale la Champions League.

I semplici appassionati, addetti ai lavori ed ex calciatori, però non riescono a digerire proprio questa Juventus e la filosofia di Allegri. Uno di questi è ovviamente Antonio Cassano, che torna a scatenarsi contro l’allenatore toscano. L’ex talento di Bari Vecchia se la prende con il mister bianconero per la gestione di diversi talenti come Morata, Arthur e anche gli stessi Kulusevski e Bentancur, che con la maglia del Tottenham di Conte stanno facendo bene. Lo svedese ha già segnato due gol ed è ormai titolare, l’uruguaiano si è guadagnato un posto di rilievo nello scacchiere degli Spurs e sta convincendo pian piano anche i tifosi che inizialmente erano molto scettici.

Cassano: “Solo Allegri poteva non far giocare Kulusevski e Bentancur. Morata un campione, meglio di Vlahovic”

Antonio Cassano ha parlato della Juventus e soprattutto di Allegri nel corso dell’appuntamento sulla ‘Bobo TV’ in onda su Twitch: “Bentancur e Kulusevski solo Allegri poteva non farli giocare, stanno facendo bene in Inghilterra. Kulusevski ha fatto due assist oggi, è un bel giocatore che con Pirlo ha fatto benissimo. E adesso Allegri fa giocare anche Pellegrini al posto di Alex Sandro, non so come si possa fare una cosa del genere”. Poi su Morata: “È un campione, ma fa il terzino. Ha fatto tante figure di m…a, è un signor giocatore. L’hanno criticato per sei mesi, ma io lo preferisco tutta la vita a Vlahovic”. Cassano continua parlando di Arthur: “È un giocatore clamoroso e Allegri gli ha fatto perdere la nazionale. Poi Rabiot gioca fuori ruolo”.

L’ex giocatore di Bari, Roma, Real Madrid, Inter, Milan, Sampdoria e Parma rincara la dose: “Ora Allegri dice che ‘si sbaglia tanto a livello tecnico’. Ma quale tecnico? Ormai ho usato tutti i miei aggettivi, non so più cosa dire. Ma non ce l’ho con la Juve o con Allegri, a me piacere vedere il calcio giocato bene”. Infine su Vlahovic: “È arrivato con una voglia impressionante, ma adesso non fa più niente, non fa neanche un tiro in porta. La fortuna della Juve è che l’Atalanta ha mille problemi, altrimenti non arrivava neanche quarta. Il campionato italiano fa schifo. L’unica che può arrivare nelle prime otto in Europa è la Juve che ha tre squadre. Lo Spezia non meritava la sconfitta“.