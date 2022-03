Calciomercato, bye bye Milan | Raggiunge Insigne al Toronto

Addio al Milan e alla Serie A per il Toronto, club col quale ha già firmato un contratto quinquennale Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne, Domenico Criscito (ma a fine stagione) e un terzo giocatore della nostra Serie A. Il Toronto fa affari in Italia, dopo quello del Napoli e – probabilmente – quello del Genoa, ecco che i canadesi provano a mettere le mani su un altro capitano di una squadra del nostro campionato. E la cosa interessa, può interessare anche il Milan.

I rossoneri erano dati in pole e in parte vengono dati tutt’ora per il centravanti che l’estate scorsa ha fatto parte della vittoria spedizione azzurra a Euro2020. E che in teoria andrebbe a raccogliere la pesante eredità di un certo Zlatan Ibrahimovic, anche se lo svedese dovrebbe rinnovare il contratto per un’altra stagione.

Ma non solo Milan, anzi soprattutto Torino: già perché parliamo di Andrea Belotti, come noto in scadenza a giugno coi granata. Urbano Cairo sembrerebbe aver rinunciato al rinnovo dopo che il bomber ha respinto ogni offerta, con l’ultima vicina ai 3,5 milioni netti. Il 28enne di Calcinate vuole una big, possibilmente italiana col Milan – del quale è sempre stato tifoso – in cima ai suoi desideri.

Alcune fonti parlano di accordo già raggiunto tra il suo entourage e i rossoneri, notizia che Rudy Galetti su Twitter smentisce seccamente: “Secondo fonti vicine a Belotti – scrive – il giocatore non ha firmato alcun contratto con il “Milan“.

La pista Milan va tenuta sempre ‘calda’ per Belotti, anche se i rossoneri puntano a un profilo più giovane per quanto riguarda il reparto avanzato, il post Ibrahimovic.

Il Toronto è quello che fin qui si sarebbe mosso in maniera più concreta per il numero 9 della formazione di Juric, offrendogli un contratto molto importante, vale a dire “da 6 milioni netti più bonus a stagione“.