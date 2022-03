Cessione immediata senza rinnovo | Ottanta milioni per Juve e Inter

Possibile cessione immediata senza il rinnovo entro l’estate, servono 80 milioni per il colpo di Juventus o Inter

Juventus e Inter mantengono alta la loro attenzione sul talento della Lazio. Per Milinkovic-Savic nelle ultime ore sono riapparse le indiscrezioni sul PSG, avvalorate dal suo viaggio romantico in terra parigina, ma le due italiane restano alla finestra pronte a valutare l’affondo decisivo.

Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024 e la prossima estate sarà diviso tra l’ipotesi rinnovo o addio per cifre molto elevate. Il presidente Lotito, conferma ‘Il Tempo’, lo valuta 100 milioni di euro ma con la pandemia e la crisi economica il prezzo si è abbassato a circa 80 milioni. Sarebbero giorni cruciali per capire l’atteggiamento di Milinkovic-Savic, il quale guadagna 4 milioni di euro. La Juventus di Allegri, prosegue il quotidiano, potrebbe tentare l’affondo senza grandi disponibilità economiche offrendo contropartite tecniche che non sono mai piaciute ai dirigenti laziali, i quali fanno i conti anche con l’interesse dell’Inter di Inzaghi.

Calciomercato Juventus e Inter, servono 80 milioni per Milinkovic Savic

L’agente del giocatore in questo momento si troverebbe in giro per l’Europa per capire le reali intenzioni degli acquirenti. La vera passione del centrocampista, che Sarri vorrebbe trattenere, resta il Real Madrid.

In passato, però, avevano mostrato interesse anche il Manchester United, che perderà Pogba a scadenza, e il PSG di Leonardo, che è un suo ammiratore da anni. Di fronte a una proposta congrua, anche se a malincuore, Lotito lo lascerebbe partire.

Decisivo potrebbe rivelarsi il parere dello stesso calciatore che, arrivato a 27 anni, può avere la legittima aspirazione di tentare l’avventura in una grande d’Europa. La Champions League sembra infatti il giusto palcoscenico per mettere in mostra le sue grandi qualità.