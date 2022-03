CMIT TV | Juventus, via Dybala per Zaniolo: l’annuncio in diretta

Giorgio Perinetti è intervenuto alla CMIT TV. Il noto dirigente ha parlato delle possibilità dell’Inter e del momento della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni

E’ la serata dell’Inter. I nerazzurri vanno a caccia dell’impresa, contro il Liverpool, in Champions League. Giorgio Perinetti, ha parlato della squadra di Simone Inzaghi.

Prima, però, attenzioni puntate sul momento della Juventus: “In questo periodo è da scudetto – afferma il dirigente italiano -. L’anno prossimo tornerà ad essere la favorita, basta sistemare un paio di questioni, come il rinnovo di Dybala. Magari un centrocampista e un difensore in più”.

Rinnovo Dybala – “La Juve è un po’ preoccupata per gli infortuni. Prima di mettere la firma su un contratto consistente deve capire se è giusto o meglio puntare su un calciatore diverso, come Zaniolo. Possibilità per l’italiano? Se la Juve punta al giocatore, è un’occasione possibile, sicuramente. Il fascino della Juventus non può non essere presa in considerazione dal calciatore. Marotta conosce bene Dybala per seguire da vicino la situazione”

Dalla lotta Scudetto all’Inter in Champions; parla Perinetti

Lotta Scudetto – “Il Napoli ha perso un’occasione – prosegue Perinetti – gli azzurri perdono consapevolezza nei grandi momenti. E’ forte ma dovrebbe star più tranquilla. Ha sentito troppo la partita, ha perso a centrocampo. E’ tutto aperto. Favorita? L’Inter, ma da questa estate. Il Milan si sta dimostrando un competitor credibile e forte. Il Napoli ha le sue possibilità”.

Qualificazione Inter – “Il Liverpool si è guadagnato la possibiit di qual l’Inter deve fare una grande partita su un cmapo difficile ma il calcio ci dà asempre degli spunti magari va in vantaggio subito. Non è chiusa se parte subito bene”.