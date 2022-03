Tanti gli attaccanti pronti a cambiare maglia. Occhio ai possibili incroci di mercato tra Inter, Juventus e Barcellona

Si balla sulle punte. Come è normale che sia, il prossimo calciomercato vedrà protagonisti gli attaccanti. Sono tanti i calciatori offensivi pronti a cambiare maglia, molti dei quali vedranno scadere il proprio contratto il prossimo giugno.

Facciamo riferimento, principalmente, a Mbappe, che non ha ancora rinnovato con il Psg ed è pronto a realizzare il sogno di vestire la maglia del Real Madrid.

Rischiano di cambiano aria anche Paulo Dybala e Dembele, entrambi in trattativa con i rispettivi club per un prolungamento ma lontani dalla fumata bianca. E’ evidente che si terranno gli occhi puntati anche su Cristiano Ronaldo e Haaland, che dovrebbero lasciare rispettivamente Manchester United e Borussia Dortmund.

Barcellona, idee chiare per l’attacco: Inter e Juve attente

Tornando a Dembele, dalla Spagna continuano a rilanciare l’ipotesi rinnovo. Xavi ha voglia di allenare ancora l’attaccante francese. L’offerta è sul tavolo ma tutto dipenderà da lui.

Come è noto, il calciatore sogna di vestire la maglia del Psg ma vanno tenute calde le opzioni Juventus e Manchester United. Inevitabilmente il Barcellona si sta guardando attorno alla ricerca di un possibile rinforzo in attacco.

Nell’ultimo periodo è stato accostato con forza al club blaugrana Karim Adeyemi. Il giocatore, con caratteristiche diverse (è una punta centrale) è uno degli ultimi prodotti del Salisburgo. E’ un classe 2002, che in stagione ha realizzato 19 gol in 33 partite totali. In tanti lo vogliono: ci stanno pensando anche Inter e Juventus, oltre che il Borussia Dortmund. Per le tre squadre arrivano buone notizie: secondo quanto riporta Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona non sarebbe più interessato al calciatore.

Non è un segreto che sia i bianconeri che i nerazzurri si stanno muovendo alla ricerca di un attaccante: la squadra di Inzaghi deve fare i conti con una possibile partenza di Sanchez. Allegri, invece, in estate potrebbe ritrovarsi con il solo Dusan Vlahovic. Il futuro di Alvaro Morata, Moise Kean e soprattutto di Dybala resta tutto da scrivere. Sull’argentino se ne saprà di più a breve, dopo il summit con l’agente, in programma a giorni.